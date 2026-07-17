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Messi y la presión para Argentina en otra final del Mundial: "es algo natural"

NUEVA YORK (AP) — En un mismo escenario, el prestigio de las leyendas del deporte que se congregaron simultáneamente para acompañar a Lionel Messi encandilaba.

El capitán argentino Lionel Messi escucha al tenist Novak Djokovic durante el Fanatics Fest previo a la final del Mundial entre España y Argentina, el viernes 17 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
El capitán argentino Lionel Messi escucha al tenist Novak Djokovic durante el Fanatics Fest previo a la final del Mundial entre España y Argentina, el viernes 17 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Presentes: Novak Djokovic, el hombre con más títulos en los torneos de Grand Slam del tenis; Tom Brady, el quarterback con más títulos del Super Bowl; y Kevin Durant, el único jugador con cuatro medallas olímpicas de oro en el baloncesto masculino.

¿Qué anhelaban los tres en un centro de convenciones de Nueva York? Se querían sacar una selfie con Messi.

Y así fue, a menos de 48 horas de enfrentar a España por el título del Mundial 2026, el crack de 39 años describió lo que incita a un equipo que busca convertirse en el primero que revalida el título desde que Brasil lo logró en 1958 y 1962. Argentina podría añadir una cuarta estrella a su casaca, sumándola a las obtenidas en 1978, 1986 y 2022.

A una pregunta de Djokovic, el capitán albiceleste lo resumió así: “Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, divertirnos y pasarla bien, sea cual sea el lugar, sea en un colegio, la calle o un equipo”.

“Creo que nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien", añadió en su mensaje. “Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar pero es un deporte colectivo, el rival juega y no siempre se puede ganar”.

"De chico fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”, resumió.

Cuando Messi terminó, Djokovic simplemente dijo: “Gracias, Leo”.

Messi, acompañado por el seleccionador argentino Lionel Scaloni y el arquero Emiliano Martínez, participó en el Fanatics Fest en la antesala de la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La FIFA capitalizó el Fanatics Fest, una convención de cuatro días del deporte en el Javits Center de Nueva York, repleta de firmas de autógrafos y apariciones de celebridades, como el telón de fondo como parte de las ruedas de prensa oficiales.

Cientos de personas tuvieron la oportunidad de poder ver a Messi en un entorno que usualmente no está abierto al público.

La idea era que Messi, el “Dibu” Martínez, el capitán español Rodri Hernández y los dos seleccionadores —Scaloni y Luis De la Fuente — respondieran a preguntas de otras estrellas del deportes.

A Brady le tocó indagar a Messi sobre una foto de 2007 que volvió a adquirir notoriedad tras confirmarse el cruce Argentina-España en la final esta semana. Es una en la que Messi aparece bañando a un adorable bebé que creció y se convirtió en Lamine Yamal, la estrella española de 19 años.

“Esa foto es una locura porque es la vida. Yo me hice una foto cuando era bebé y el que estemos los dos enfrentándonos en una final de la Copa del Mundo es una locura", dijo Messi. "Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona y nosotros intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión”.

Frente a la prensa, Rodri se emocionó por enfrentar a Messi en la final de la Copa Mundial.

“No creo que haga falta expresar lo que Messi es como jugador ni para Argentina”, dijo. “Para mí es el mejor de todos los tiempos”.

El Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, y el primero con tres anfitriones — Estados Unidos, México y Canadá —, se transformó en un show desde el 11 de junio. Y el acto previo a la final también lo fue.

Al comparecer ante los medios de prensa, Scaloni destacó la figura de Messi, definiéndolo como “historia pura”.

“Haber llegado a una final en el momento que está él, a sus 39 años, es increíble”, señaló. “La leyenda es él y este grupo de jugadores que nos ha llevado a estos años maravillosos”.

Pendiente a la devoción con la que se vive la campaña de la Albiceleste en este Mundial, Scaloni reflexionó sobre lo que genera el equipo, uniendo a hinchadas de clubes rivales.

“Ves la manera en la que festeja tu gente y te llega. Es imposible que no te toque el corazón”, afirmó. "Si no se gana, el camino ha sido increíble, un ejemplo para todos y ojalá pueda servir como ejemplo para nuestro país”.

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Vea más de la cobertura de AP sobre la Copa del Mundo aquí

FUENTE: AP

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