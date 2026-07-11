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Messi y Argentina se van al descanso con ventaja 1-0 ante Suiza en cuartos del Mundial

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Lionel Messi le dio a Argentina un brillante arranque ante Suiza en los cuartos de final del Mundial el sábado por la noche, al ejecutar un tiro de esquina perfecto que Alexis Mac Allister cabeceó a la red para darle a los reinantes campeones la ventaja 1-0 al descanso.

Alexis Mac Allister celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Suiza en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Ed Zurga)
Alexis Mac Allister celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Suiza en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Ed Zurga) AP
El capitán argentino Lionel Messi con el ojo lastimado durante el partido contra Suiza en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Ed Zurga)
El capitán argentino Lionel Messi con el ojo lastimado durante el partido contra Suiza en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Ed Zurga) AP

Los suizos, una selección de vocación defensiva, apenas habían encajado tres goles en cinco partidos, y habían tomado el control del balón en los primeros minutos del choque en el estadio Arrowhead. Pero Messi volvió a marcar diferencias: provocó un tiro de esquina y, finalmente, poner el balón que acabó en gol a los 10 minutos.

Fue el gol más tempranero marcado por Argentina en este Mundial. Y la primera vez que los suizos están en desventaja.

El tanto alivió parte de la presión inicial sobre la Albiceleste, que sufrió para vencer a Cabo Verde en la prórroga al inicio de las rondas de eliminación directa, y luego necesitó de tres goles en 11 minutos para remontar un 2-0 adverso para vencer a Egipto en los octavos de final.

La tricampeona Argentina intenta convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en revalidar el título. Inglaterra espera al ganador de Argentina-Suiza tras su victoria 2-1 sobre Noruega más temprano en el día.

Ese duelo de semifinales será el miércoles en Atlanta.

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