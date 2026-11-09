Messi vuelve al once mundial votado por jugadores y España domina

Lionel Messi disputa el partido amistoso que marcó su despedida con la selección de Argentina ante Benin, el martes 6 de octubre de 2026 (AP Foto/Gustavo Garello) AP

A los 39 años, el legendario argentino fue seleccionado para el equipo como parte de un ataque de cuatro astros junto a Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal.

Lo más llamativo fue la ausencia de Harry Kane, quien hace una semana fue galardonado con el Balón de Oro.

Este es el 18vo año en que Messi aparece en el once titula y la última vez que había sido elegido fue en 2023.

El delantero de Inter Miami también fue el único seleccionado del once idal que juega para un club fuera de Europa. El lateral derecho marroquí Achraf Hakimi, del Paris Saint-Germain, fue el único otro elegido de una selección nacional fuera de Europa.

La suma de edades de la dupla del Barcelona formada por Yamal y el defensor Pau Cubarsí da un total de un par de días menos que los 39 años y cuatro meses de Messi.

El otro jugador del Barcelona y la selección de España en el once ideal es Rodri Hernández, quien firmó con el club catalán procedente del Manchester City tras ganar el Balón de Oro de la FIFA como el mejor jugador del Mundial.

Suplente con la Roja, el arquero David Raya ganó la elección al once ideal por sus actuaciones con Arsenal, campeón de la Premier League y finalista de la Liga de Campeones.

El PSG, bicampeón de Europa, cuenta con un contingente de tres jugadores: Hakimi estuvo acompañado por el lateral izquierdo Nuno Mendes y el mediocampista Vitinha, ambos portugueses.

La elección de Jude Bellingham junto a Mbappé dejó al Real Madrid con dos seleccionados.

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World XI masculino de FIFPRO

Arquero: David Raya (Arsenal, España)

Defensores: Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Mediocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona, España), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Lamine Yamal (Barcelona, España)

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FUENTE: AP