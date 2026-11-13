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Messi vuelve al estadio Monumental con Inter Miami para amistoso contra River Plate

BUENOS AIRES (AP) — Lionel Messi no tardará en volver al estadio Monumental de River Plate.

Lionel Messi (10) del Inter Miami avanza con el balón en el partido contra FC Cincinnati en la MLS, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Lionel Messi (10) del Inter Miami avanza con el balón en el partido contra FC Cincinnati en la MLS, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Al anunciar el viernes el compromiso en redes sociales, River lo tildó como “un encuentro Monumental”.

Messi se despidió de los argentinos el 6 de octubre en la victoria 3-0 ante Benín. El atacante de 39 años anotó un gol de penal y aportó dos asistencias en una noche en la que recibió una ensordecedora última ovación en su retiro internacional tras 21 años de carrera, 126 goles, un campeonato del mundo en 2022 y dos títulos de la Copa América.

Será el primer partido de Messi a nivel de clubes en una cancha de Argentina.

Llegó a participar en las despedidas de Juan Román Riquelme y Maxi Rodríguez, excompañeros suyos en la Albiceleste, pero nunca jugó en el país con sus clubes, ya sea Barcelona, Paris Saint-Germain o Inter Miami.

Inter Miami destacó en un comunicado que la presencia de Messi en el Monumental “será una oportunidad para que miles de hinchas vuelvan a disfrutar de su fútbol en Buenos Aires, en un estadio que ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con la selección”.

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