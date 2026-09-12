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Messi marca su 19º gol en la campaña de la MLS e Inter Miami empata 2-2 con el líder Nashville

Lionel Messi anotó su 19º gol de la temporada, el mayor registro de la MLS, y el Inter Miami empató el sábado 2-2 con Nashville, líder de la liga.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra tras marcar ante Nashville en un partido de la MLS, realizado el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier)
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra tras marcar ante Nashville en un partido de la MLS, realizado el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Messi pareció encaminar a Miami hacia su primera victoria sobre Nashville esta temporada a los 62 minutos, cuando marcó con un zurdazo para poner el 2-1 en el marcador.

Sam Surridge, de Nashville, igualó con su segundo gol de la noche apenas un minuto después de iniciado el descuento para mantener a su club invicto en cuatro enfrentamientos con Miami esta temporada.

El empate también mantuvo a Nashville nueve puntos por delante de Miami, segundo clasificado, en la tabla de la Conferencia Este. Nashville suma 54 unidades, por 45 de las Garzas.

Nashville inauguró el marcador apenas cuatro minutos después del inicio del partido. Surridge aprovechó un pase de Andy Najar para su 14º gol de la temporada.

El marcador se igualó a los 19, cuando el defensor de Nashville Reed Baker-Whiting anotó en su propia puerta tras un tiro de esquina.

Messi vio bloqueado su disparo desde fuera del área a los 27 y, poco después, envió un tiro libre desviado antes de romper el empate en la segunda mitad.

Su compatriota argentino Rodrigo De Paul encontró a Messi fuera del área penal, y el ocho veces ganador del Balón de Oro colocó un disparo de zurda en la esquina inferior izquierda para su 19º gol de la temporada en la MLS.

Miami buscaba vengar una goleada de 4-1 ante Nashville en el enfrentamiento previo entre ambos equipos el 15 de agosto. Nashville también eliminó a Miami de la Copa de Campeones de la Concacaf a principios de esta temporada.

Otros partidos

Los Red Bulls de Nueva York cortaron una racha de seis duelos sin ganar, al imponerse 1-0 sobre el Crew de Columbus.

Cincinnati igualó 3-3 con Charlotte, y DC United empató sin goles ante Atlanta United.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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