Messi-Bellingham: El duelo de los 10 que anima la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El delantero argentino Lionel Messi durante un entrenamiento de cara a la semifinal contra Inglaterra en el Mundial, el martes 14 de julio de 2026, en Marietta, Georgia. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Messi y Bellingham , separados por una diferencia de edad de 16 años, han sido los baluartes de sus selecciones para instalarse dentro de los cuatro mejores del torneo. Y las miradas durante el partido del miércoles en Atlanta se enfocarán en el capitán argentino de 39 años y el mediapunta inglés de 23.

Será la primera vez que Messi salte a la cancha para jugar contra Inglaterra en su ilustre carrera.

“Todos sabemos la excelencia de Messi, aunque también sabemos la excelencia de Argentina", dijo el arquero inglés Jordan Pickford. “Ha marcado muchísimos goles y también ha contribuido a muchos otros a lo largo de su carrera. Es genial poder enfrentarme finalmente a Messi después de haberlo visto jugar desde que yo era niño”.

Pero Pickford también advirtió sobre el potencial del resto del plantel argentino que intenta convertirse en la primera selección que repite como campeona desde que el Brasil de Pelé lo logró en 1958-1962.

El sexto Mundial de Messi ha sido superlativo: ocho goles y dos asistencias. Lo que ha demostrado en el epílogo de su carrera serviría para confirmarle el mejor futbolista de todos los tiempos y esencialmente ha cancelado el debate sobre su sitial en la historia del deporte.

Máximo anotador en la historia de los mundiales con 21 conquistas, Messi podría superar al ícono argentino Diego Maradona al llevar a su Argentina a campeonatos consecutivos.

Sus ocho goles en Norteamérica han sido fundamentales para la campaña de Argentina y sus momentos de magia han llevado a su equipo a reponerse de grandes sustos contra Cabo Verde y Egipto.

Inglaterra, por supuesto, tiene su propio talismán en Bellingham, quien está en el extremo opuesto de su carrera en comparación con Messi.

Bellingham disputa su segunda Copa del Mundo y su cuarto torneo importante para Inglaterra. Suma seis goles, incluidos sendos dobletes en las dos últimas rondas contra México y Noruega.

No está mal para un jugador que, antes del Mundial, parecía quedarse fuera de los planes del seleccionador Thomas Tuchel.

Durante mucho tiempo, Bellingham no sólo ha sido considerado uno de los talentos más brillantes del fútbol inglés, sino uno de un grupo selecto, junto con Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Vinicius Jr., señalados para encumbrarse como las próximas estrellas globales después de Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, su relación con Tuchel generó dudas sobre su papel en el equipo de Inglaterra, y Morgan Rodgers amenazaba con tomar su lugar.

Ya no hay duda.

Los Tres Leones y la Albiceleste reviven una de las rivalidades más picantes del fútbol, con un historia de episodios que van más allá de la cancha.

Por ejemplo, la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín en el Estadio de Wembley en la derrota ante los ingleses en los cuartos de final del Mundial 1966. En su protesta, Rattín, quien falleció el sábado, llegó a sentarse en la alfombra roja de la reina Isabel II.

El Mundial de México 1986, cuatro años después de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido, los citó otra vez en cuartos para protagonizar uno de los partidos más memorables de la historia, en el que Maradona esculpió su leyenda con dos anotaciones: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

“Significa un montón el partido por ser una semifinal del mundo. No cambia el hecho que el rival sea Inglaterra", señaló el centrocampista argentino Alexis Mac Allister. “Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado. Solo Leo puede hacerlo. Diego es una bandera para el país y nosotros, y ojalá podamos hacer algo parecido a lo de esa selección”

Será la sexta ocasión que se midan en un Mundial. El balance favorece a Inglaterra con tres victorias, incluyendo el último encuentro en 2002, un 1-0 que propició la eliminación de Argentina en la fase de grupos.

Argentina jugará en Atlanta con su camiseta azul de visitante, con la que ha tenido resultados positivos. Vistió esa casaca en el Mundial de 1986 y también en Francia 1998, cuando la Albiceleste se impuso por penales tras la expulsión de David Beckham en un cruce con Diego Simeone.

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Eric Núñez reportó desde Nueva York.

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FUENTE: AP