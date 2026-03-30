Merz plantea un regreso masivo de sirios a Siria para impulsar la reconstrucción

El canciller alemán Friedrich Merz escucha al presidente sirio Ahmad al-Sharaa durante una rueda de prensa en Berlín, Alemania, el 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber) AP

Siria intenta reconstruirse y mejorar su economía tras una larga guerra civil que mató a casi medio millón de personas, causó una destrucción generalizada y terminó con el derrocamiento del expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024.

La guerra también llevó a enormes cantidades de sirios a huir del país. Alemania fue un destino preferido y el año pasado aún acogía a más de 900.000 ciudadanos sirios. Muchas personas que llegaron desde Siria han obtenido la ciudadanía alemana en los últimos años.

Reducir la migración en general y aumentar los retornos de migrantes que no tienen derecho a quedarse ha sido una prioridad del gobierno de Merz, que asumió el cargo hace casi 11 meses.

Merz subrayó, mientras el presidente interino Ahmad al-Sharaa realizaba su primera visita, que la prioridad de Alemania es enviar de vuelta a Siria a los migrantes que han cometido delitos. “Tenemos aquí un grupo pequeño, pero un grupo que nos causa problemas, de sirios que han cometido delitos y a quienes ahora queremos repatriar con urgencia”, manifestó en una conferencia de prensa.

“En una perspectiva más amplia de los próximos tres años, ese... era el deseo del presidente al-Sharaa: que alrededor del 80% de los sirios que actualmente viven en Alemania regresen a su patria”, añadió. “Tenemos interés en que quienes viven aquí, quieren quedarse y están bien integrados… se queden en Alemania. Pero muchos de los que están aquí son necesarios en su país”.

Al-Sharaa no confirmó la cifra del 80%. Señaló que los muchos sirios en Alemania incluyen “6.000 médicos que trabajan en hospitales, y más de un cuarto de millón de personas que pagan impuestos y contribuyen activamente a la economía alemana”, y los describió como “activos nacionales comunes” para ambos países.

“Por lo tanto, estamos trabajando con nuestros amigos en el gobierno alemán para establecer un modelo de inmigración circular que permita a los sirios cualificados contribuir a la reconstrucción de su patria sin renunciar a su estabilidad y a las vidas que construyeron aquí, para quienes deseen quedarse”, expresó al-Sharaa.

El líder sirio también asistió a una mesa redonda económica germano-siria en Berlín, mientras buscaba apoyo para la recuperación de su país.

“Puede contar con el apoyo de Alemania en el camino hacia un buen futuro”, le dijo Merz a al-Sharaa. “El éxito es más importante que nunca, en vista de la guerra en curso en Irán en esta región”.

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Abby Sewell en Beirut contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP