Merrill y Tatis conectan jonrones, Miller logra rescate y Padres vencen 7-6 a Gigantes

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El dominicano Fernando Tatis, de los Padres de San Diego, recorre las bases luego de conseguir un jonrón ante los Gigantes de San Francisco, el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Michael King (11-9) se sobrepuso a jonrones solitarios del dominicano Rafael Devers y de Shay Whitcomb para permitir tres carreras en siete entradas, pero los Gigantes reaccionaron contra el relevista venezolano Bradgley Rodriguez.

Drew Cavanaugh abrió con el primer jonrón de su carrera, y Drew Gilbert añadió un cuadrangular de dos carreras para acercarse a una anotación.

Miller contuvo a los Gigantes a partir de ahí, ponchando a dos con 19 lanzamientos para su 36º salvamento.

Los Padres comenzaron el día con medio juego de ventaja sobre los Diamondbacks de Arizona en la puja por el último comodín de la Liga Nacional. Arizona tenía previsto jugar más tarde contra los Rangers de Texas.

En su segunda apertura en las Grandes Ligas, el venezolano César Perdomo (0-1) permitió cinco carreras con 10 hits en 4 2/3 entradas.

El batazo de Devers en la primera entrada fue el séptimo jonrón del mes para el toletero. Batea para .342 con 19 carreras impulsadas y un porcentaje de embasado de .456 en septiembre.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP