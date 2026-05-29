americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Merrill pega jonrón de 2 carreras en la 7ma y Padres se imponen 7-5 a Nacionales

WASHINGTON (AP) — Jackson Merrill conectó un jonrón que significó la ventaja una entrada después de que Ty France empató la pizarra con un cuadrangular, y los Padres de San Diego resistieron apenas para imponerse el viernes 7-5 sobre los Nacionales de Washington.

Jackson Merrill (derecha), de los Padres de San Diego, celebra con Xander Bogaerts, luego de pegar un jonrón de dos carreras frente a los Nacionales de Washington, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Terrance Williams)
Jackson Merrill (derecha), de los Padres de San Diego, celebra con Xander Bogaerts, luego de pegar un jonrón de dos carreras frente a los Nacionales de Washington, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Terrance Williams) AP

France pegó un batazo solitario por el jardín central en la sexta para igualar el juego 5-5, antes de que el jonrón de dos carreras de Merrill en la séptima asegurara la victoria.

Jeremiah Estrada (2-1) lanzó 1 1/3 entradas, ponchó a dos y permitió un hit. Mason Miller trabajó los últimos 1 1/3 episodios sin permitir hit para conseguir su 17º salvamento de la temporada. Fue su cuarto salvamento de cuatro outs en el año.

Xander Bogaerts impulsó la primera carrera de los Padres en la primera entrada con un elevado de sacrificio, y el dominicano Manny Machado sumó dos más en la tercera con un sencillo al jardín derecho para poner el duelo 3-2.

El venezolano Freddy Fermin produjo una carrera con un rodado para out, y el dominicano Fernando Tatis Jr. añadió un sencillo impulsor en la cuarta para empatar el juego 4-4.

Tatis Jr. terminó de 5-3, y Gavin Sheets se fue de 3-2 con una carrera anotada.

Mitchell Parker (2-2) desperdició su tercer salvamento de la temporada. Permitió tres carreras, una limpia, con dos hits, durante su faena de dos innings, que incluyó un ponche.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

El escritor cubano Leonardo Padura posa para un retrato en la calle en La Habana, Cuba, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Leonardo Padura admite que la crisis en Cuba golpea a todos: "La realidad entra en tu casa"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter