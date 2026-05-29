Merrill pega jonrón de 2 carreras en la 7ma y Padres se imponen 7-5 a Nacionales

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Jackson Merrill (derecha), de los Padres de San Diego, celebra con Xander Bogaerts, luego de pegar un jonrón de dos carreras frente a los Nacionales de Washington, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Terrance Williams) AP

France pegó un batazo solitario por el jardín central en la sexta para igualar el juego 5-5, antes de que el jonrón de dos carreras de Merrill en la séptima asegurara la victoria.

Jeremiah Estrada (2-1) lanzó 1 1/3 entradas, ponchó a dos y permitió un hit. Mason Miller trabajó los últimos 1 1/3 episodios sin permitir hit para conseguir su 17º salvamento de la temporada. Fue su cuarto salvamento de cuatro outs en el año.

Xander Bogaerts impulsó la primera carrera de los Padres en la primera entrada con un elevado de sacrificio, y el dominicano Manny Machado sumó dos más en la tercera con un sencillo al jardín derecho para poner el duelo 3-2.

El venezolano Freddy Fermin produjo una carrera con un rodado para out, y el dominicano Fernando Tatis Jr. añadió un sencillo impulsor en la cuarta para empatar el juego 4-4.

Tatis Jr. terminó de 5-3, y Gavin Sheets se fue de 3-2 con una carrera anotada.

Mitchell Parker (2-2) desperdició su tercer salvamento de la temporada. Permitió tres carreras, una limpia, con dos hits, durante su faena de dos innings, que incluyó un ponche.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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