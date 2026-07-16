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Merlier gana la 12da etapa del Tour de Francia marcada por caídas; Pogacar mantiene el liderato

CHALON-SUR-SAONE, Francia (AP) — El ciclista belga Tim Merlier ganó otra etapa en el Tour de Francia el jueves, después de que varios corredores se cayeron al esprintar hacia la meta.

El belga Tim Merlier celebra al cruzar la meta tras ganar la 12ma etapa del Tour de Francia en Chalon-sur-Saone, el jueves 16 de julio del 2026. (AP Foto/Mosaab Elshamy)
El belga Tim Merlier celebra al cruzar la meta tras ganar la 12ma etapa del Tour de Francia en Chalon-sur-Saone, el jueves 16 de julio del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

El campeón defensor, Tadej Pogacar, evitó el accidente y mantuvo su importante ventaja en la clasificación general sobre Jonas Vingegaard tras 12 etapas.

Fue la tercera victoria de etapa de Merlier en el Tour de este año y la sexta de su carrera. El neerlandés Olav Kooij terminó segundo y el belga Jasper Philipsen fue tercero.

Con los corredores peleando por la posición en la recta final, el colombiano Fernando Gaviria se fue al suelo tras rozar la rueda de otro ciclista y cayó hacia su izquierda, arrastrando con él al noruego Søren Wærenskjold —ganador de la etapa del miércoles. Justo detrás, otros cuatro corredores no tuvieron espacio para esquivarlos y salieron despedidos por encima del manubrio.

Ninguno de los corredores pareció sufrir heridas graves y, tras unos minutos de recuperación, Gaviria cruzó la meta con la ayuda de un compañero de equipo. La rodilla izquierda de Gaviria estaba muy ensangrentada y su brazo izquierdo parecía lesionado, ya que lo mantenía pegado al cuerpo.

Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, se mantiene con ventaja de 3 minutos y 36 segundos sobre el dos veces campeón Vingegaard, y a 4:06 de ventaja sobre Remco Evenepoel, tercero. El mexicano Isaac del Toro es séptimo en la general a 5 minutos y ocho segundos del líder.

Pogacar había ampliado su ventaja en la general el martes tras otro ataque característico en la 10.ª etapa.

La 12.ª etapa fue un recorrido mayormente llano de 179 kilómetros (111 millas), con salida desde el circuito de Magny-Cours, que en su día albergó carreras de Fórmula 1, y llegada en Chalon-sur-Saône, en el este de Francia.

El francés Baptiste Veistroffer se escapó en solitario hasta que fue alcanzado por un grupo de 14 corredores al entrar en los últimos 30 kilómetros. Poco después, el pelotón, que perseguía con fuerza, los alcanzó, justo antes de la tercera de tres subidas menores.

Con los equipos buscando colocar a sus esprinters en la mejor posición para lanzar el ataque, la aproximación a la línea de meta fue tensa.

El equipo Alpecin-Premier Tech de Philipsen puso a tres corredores al frente para ayudarlo, pero atacaron demasiado pronto, como ya les ocurrió en etapas anteriores, y Philipsen sigue buscando su primera victoria en la carrera de este año.

Merlier comentó que tener a su esposa y a su hijo pequeño en la carrera “me dio mucha motivación”.

“Ganar para ellos es especial”, afirmó Merlier. “Logré encontrar el hueco, tuve que mantener la calma y esperar. Fue un final y una llegada que me venían muy bien”.

La 13.ª etapa del viernes es la más larga de la carrera de este año, con 206 kilómetros de recorrido que incluye una exigente subida de Categoría 1 —la segunda más dura del Tour— hacia el final.

La carrera concluye con su llegada tradicional en París el 26 de julio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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