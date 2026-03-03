americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mercados asiáticos amplían pérdidas mientras se agrava la guerra en Irán y sube el petróleo

BANGKOK (AP) — Los mercados asiáticos cayeron aún más el miércoles en medio de un aumento en los precios del petróleo, y el índice de referencia de Corea del Sur se desplomó 8%.

Un operador camina cerca de las pantallas que muestran el índice compuesto de precios bursátiles de Corea (KOSPI) y el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el won surcoreano en una sala de operaciones del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Lee Jin-man)
Un operador camina cerca de las pantallas que muestran el índice compuesto de precios bursátiles de Corea (KOSPI) y el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el won surcoreano en una sala de operaciones del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

Las preocupaciones por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han castigado a la mayoría de los mercados mundiales. El alza del petróleo y cuánto podría agravar la inflación figuran entre los principales temores de los inversionistas. Nuevos repuntes del precio del crudo podrían lastrar la economía global y mermar las ganancias corporativas.

El Kospi de Corea del Sur encabezó las pérdidas regionales, al hundirse cerca de 10%, lo que provocó la suspensión temporal de las operaciones, ya que las preocupaciones por la seguridad energética se impusieron al optimismo por el impulso que están recibiendo grandes tecnológicas como Samsung Electronics y SK Hynix por la expansión del uso de la inteligencia artificial.

Al mediodía, el Kospi iba perdiendo 9,6% y se ubicaba en 5.235,72.

En Tokio, el Nikkei 225 retrocedía 3,9% hasta 54.090,11. Japón, al igual que Corea del Sur, depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural de Oriente Medio, que ahora están varadas en el golfo Pérsico.

En otras partes de Asia, el Hang Seng de Hong Kong bajaba 2,8% hasta 25.037,92 puntos, y el índice compuesto de Shanghái retrocedía 1,3% hasta 4.069,09 unidades.

En Australia, el S&P/ASX 200 descendía 2% hasta 8.896,50.

El Taiex de Taiwán perdía 3,4% y la bolsa de Yakarta bajaba 3,7%.

El S&P 500 cerró con una pérdida del 0,9% el martes, después de llegar a caer hasta un 2,5% por la preocupación de que la guerra dañe la economía. El promedio industrial Dow Jones bajó 0,8% y el compuesto Nasdaq perdió 1%.

Una inflación más alta, en parte causada por la guerra, podría atarle las manos a la Reserva Federal e impedirle recortar las tasas de interés. La Fed redujo las tasas varias veces el año pasado e indicó que habría más recortes en 2026. Eso ayudaría a impulsar la economía y el mercado laboral, pero unas tasas más bajas también pueden empeorar la inflación.

El precio del crudo de referencia en Estados Unidos subió 1,2% hasta 75,46 dólares por barril. El crudo Brent, el referente internacional, avanzó 1,5% hasta 82,61 dólares por barril.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter