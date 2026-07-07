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Mellizos ponen a Buxton en lista de lesionados de 10 días por lesión de cadera

MINNEAPOLIS (AP) — Los Mellizos de Minnesota colocaron a Byron Buxton en la lista de lesionados de 10 días el martes, después de que el jardinero central agravara una lesión de cadera que se ha prolongado durante gran parte de la temporada.

Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota, observa la trayectoria de su jonrón solitario contra los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada de un partido de béisbol, el lunes 22 de junio de 2026, en Mineápolis. (Foto AP/Matt Krohn)
Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota, observa la trayectoria de su jonrón solitario contra los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada de un partido de béisbol, el lunes 22 de junio de 2026, en Mineápolis. (Foto AP/Matt Krohn) AP

Buxton, quien fue elegido titular de la Liga Americana para el Juego de Estrellas de la próxima semana, estará fuera hasta después del receso. Buxton, de 32 años, quien ha lidiado con problemas de lesiones durante toda su carrera, irá a la lista de lesionados por primera vez esta temporada.

Buxton se perdió cinco juegos en mayo cuando sufrió originalmente el pinzamiento en la cadera derecha. Se perdió otros cuatro partidos la semana pasada después de resentirse en la misma zona. Regresó a la alineación el sábado contra los Yankees en Nueva York, pero salió del juego del domingo en la primera entrada tras realizar un deslizamiento incómodo mientras intentaba robarse la segunda base.

“Lidiamos con la cadera a principios de año, le dimos algo de tiempo y se calmó, y luego le dimos tiempo otra vez, y se volvió a agravar. Creo que, por cómo estamos en el calendario, cómo se siente, sabiendo que iba a estar fuera unos días, probablemente era el mejor escenario posible para todos”, añadió el mánager de los Mellizos, Derek Shelton.

Buxton batea para .271 con un OPS de .904, el mejor del equipo, en 75 juegos esta temporada. Sus 25 jonrones están empatados como la tercera mayor cifra en la Liga Americana. Fue elegido titular del Juego de Estrellas en 2022, cuando conectó un jonrón en la victoria de la Liga Americana por 3-2. La temporada pasada fue seleccionado como suplente.

Los Mellizos llamaron de vuelta al jardinero Alan Roden desde Triple-A St. Paul para ocupar el lugar de Buxton en el roster.

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