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Mellizos ganan una serie en el Yankee Stadium por primera vez en 12 años con victoria 6-1

NUEVA YORK (AP) — Joe Ryan permitió tres hits dispersos en siete entradas sin carreras y los Mellizos de Minnesota ganaron una serie en el Yankee Stadium por primera vez desde 2014 al superar el domingo 6-1 a Nueva York, que sufrió su novena derrota en 10 juegos.

Joe Ryan de los Mellizos de Minnesota lanza en la primera entrada ante los Yankees de Nueva York el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray)
Joe Ryan de los Mellizos de Minnesota lanza en la primera entrada ante los Yankees de Nueva York el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Ryan (6-5) otorgó una base por bolas e igualó su máximo de la temporada con nueve ponches.

Los Mellizos superaron a los Yankees 17-5 en los dos últimos juegos de la serie después de irse 1 de 12 con corredores en posición de anotar el viernes.

Byron Buxton salió del juego tras resentirse de una lesión previa en la cadera cuando fue puesto out intentando robarse la segunda base en la primera entrada.

Brooks Lee conectó tres hits, incluido un sencillo impulsor en la cuarta entrada tras un lanzamiento descontrolado de Ryan Weathers (3-7). Royce Lewis pegó un sencillo de dos carreras en la quinta ante Paul Blackburn y los Twins anotaron dos carreras sucias frente al dominicano Camilo Doval después de un error de Volpe en el campocorto.

Volpe cometió el vigésimo error de Nueva York en los últimos 15 juegos cuando jugó mal un elevado bote de Ryan Kreidler, y los Mellizos anotaron con una base por bolas con las bases llenas a Austin Martin y un elevado de sacrificio de Kody Clemens.

Los Yankees han permitido 29 carreras sucias en sus últimos 15 juegos.

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