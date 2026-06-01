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Mellizos adquieren al relevista derecho Justin Lawrence de Piratas por dinero en efectivo

MINNEAPOLIS (AP) — Los Mellizos de Minnesota adquirieron el lunes al relevista derecho Justin Lawrence de los Piratas de Pittsburgh a cambio de dinero en efectivo.

ARCHIVO - Foto del 13 de abril del 2025, el pitcher de los Piratas de Pittsburgh lanza en el encuentro ante los Rojos de Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 13 de abril del 2025, el pitcher de los Piratas de Pittsburgh lanza en el encuentro ante los Rojos de Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean, Archivo) AP

Lawrence, de 31 años, tenía marca de 0-2 con efectividad de 5,32 en 23 apariciones con los Piratas esta temporada. Pittsburgh lo designó para asignación el viernes.

Lawrence debutó con Colorado en 2021 y pasó cuatro temporadas con los Rockies antes de que Pittsburgh lo reclamara de waivers en marzo de 2025. Tiene una efectividad de 5,05 en 222 apariciones en las Grandes Ligas, todas como relevista.

Nacido en Panamá, Lawrence fue seleccionado por los Rockies en la 12da ronda del draft amateur de 2015. Participó en 69 juegos con Colorado en 2023 y registró una efectividad de 3,72 y 11 salvamentos. La temporada pasada, permitió una carrera en 17 2/3 entradas con los Piratas, para una efectividad de 0,51.

Para abrirle un lugar a Lawrence, los Mellizos harán un movimiento en el roster antes del juego del martes contra los Medias Blancas de Chicago.

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FUENTE: AP

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