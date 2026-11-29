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ARCHIVO — El campocorto de los Filis de Filadelfia, Edmundo Sosa, atrapa el tiro para completar una doble matanza en la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el 21 de agosto de 2024, en Atlanta. (Foto AP/Jason Allen, Archivo) AP

La persona habló con The Associated Press el domingo bajo condición de anonimato porque el contrato aún no se había finalizado. El acuerdo se alcanzó tarde el sábado y ESPN lo informó primero.

Sosa pasó las últimas poco más de cuatro temporadas con los Filis, aportando profundidad en múltiples posiciones gracias a su versatilidad. El jugador de 30 años bateó para .247 con nueve jonrones y 44 carreras impulsadas en 231 turnos al bate en 2026, jugando en el jardín izquierdo, tercera base, campocorto y segunda base. La mayor parte de su carrera la ha pasado en el lado izquierdo del cuadro interior, pero su encaje con los Mellizos probablemente será por el lado derecho.

Sosa debutó en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis en 2018. Fue traspasado a los Filis a mitad de la temporada 2022. Sosa tiene promedio de bateo de por vida de .256 y un OPS de .724 en 569 juegos.

Tras traspasar a Royce Lewis a los Dodgers de Los Ángeles, los Mellizos tienen vacantes en primera base y segunda base, con Kody Clemens capaz de jugar a diario en cualquiera de las dos posiciones. Luke Keaschall, uno de los mejores bateadores del equipo, también podría entrar en la ecuación allí, pero los Mellizos comenzaron a darle tiempo en los jardines el año pasado, y además hay una vacante como bateador designado.

Independientemente de cómo quede conformado el cuadro interior, los Mellizos han respondido a tres temporadas consecutivas con marca perdedora y a la disminución de la asistencia gastando de manera agresiva durante las últimas varias semanas. Han comprometido más de 113 millones de dólares en nuevos contratos para el abridor Sonny Gray, el receptor Ryan Jeffers, el relevista Kevin Ginkel y ahora Sosa.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP