Melinda French Gates dona $215 millones en favor de la salud de las mujeres

Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, posa para fotógrafos, en París, el 1 de julio de 2021. (Foto AP/Michel Euler, Archivo) AP

Los nuevos fondos anunciados el jueves elevan las donaciones de French Gates para la salud de las mujeres a más de 600 millones de dólares en los últimos dos años.

French Gates explicó a The Associated Press en una entrevista que la salud de las mujeres es la piedra angular del trabajo que realiza a través de Pivotal, el grupo de organizaciones que fundó para gestionar su filantropía e inversiones. “Es sencillamente evidente que la salud de las mujeres es fundamental: ella tiene que estar bien para poder desenvolverse bien en la vida”, señaló French Gates.

Desde 2024, cuando se apartó de la Fundación Gates, que fundó con su ahora exesposo Bill Gates y que convirtió en uno de los mayores financiadores privados de atención sanitaria del mundo, French Gates ha afinado su enfoque para apoyar a las mujeres.

Esta última ronda de financiación refleja un enfoque cada vez más estratégico hacia áreas que, a su juicio, reciben pocos recursos. Incluye una donación de 40 millones de dólares a Co-Impact para una iniciativa que integra apoyo de salud mental en la atención materna y primaria, especialmente en África. Y French Gates espera que su donación de 10 millones de dólares a The Menopause Society para mejorar la atención de la menopausia en Estados Unidos —mediante la capacitación de profesionales de la salud y la ampliación del alcance en zonas donde la atención es limitada— anime a otros financiadores a empezar a trabajar en el tema.

Según el Foro Económico Mundial, aunque las mujeres representan la mitad de la población, los problemas de salud que las afectan específicamente solo reciben el 2% de los fondos privados destinados a la atención sanitaria. La falta de financiación ha derivado en una escasez de productos y servicios dedicados a tratarlas.

“El papel de la filantropía, en mi opinión, es mirar algunos de estos problemas sociales que se han quedado rezagados y ponerles luz, mostrar formas de avanzar para que luego puedas atraer a otros donantes y, en última instancia, atraer financiación gubernamental”, manifestó. “Parte de lo que estoy haciendo aquí, espero, es enviar una señal para decir: ‘Esto es realmente importante. Hagamos algo al respecto’. Y espero poder conseguir que otros se sumen”.

La doctora Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society y directora del Center for Women’s Health de Mayo Clinic, señaló que Estados Unidos cuenta actualmente con unos 6.000 condados donde los pacientes tienen un acceso críticamente bajo a clínicos competentes en menopausia. Indicó que la donación permitirá a The Menopause Society ofrecer sus recursos educativos a más zonas del país que los necesitan.

“La menopausia sigue siendo una de las áreas más pasadas por alto y menos atendidas en la medicina, y The Menopause Society cree que las mujeres merecen algo mejor”, indicó Faubion. “Estamos listas para hacer esos cambios con el apoyo de donantes como Pivotal”.

La investigación sobre tratamientos para la menopausia ya estaba insuficientemente financiada, incluso antes de que entraran en vigor los recientes recortes a la investigación médica realizados por el gobierno del presidente Donald Trump.

“Creo que la filantropía va a desempeñar un papel mayor que nunca antes porque simplemente no vamos a tener el mismo tipo de financiación gubernamental que teníamos”, comentó. “Hoy en día es difícil conseguir fondos, muchísimo más difícil que antes. Y la necesidad no ha desaparecido. De algún modo, todavía tenemos que hacer la investigación”.

Faubion dijo que el tamaño considerable del aporte de French Gates es importante, pero que la atención que genera podría ser aún más crucial.

“Demuestra que alguien como Melinda Gates y Pivotal consideran que este es un tema importante”, expresó Faubion. “Iluminará las brechas que aún existen… y hace que la gente no solo tome conciencia, sino que quizá se sienta motivada a actuar”.

Para French Gates, atraer más atención hacia estos temas que afectan a las mujeres es casi tan importante como aumentar la financiación para ellos.

“Quiero que los problemas de salud de las mujeres no sean invisibles”, afirmó. “No quiero que lo predeterminado sea que se espere que las mujeres lidien con el dolor y el sufrimiento. Quiero que se las vea por lo que están atravesando, por sus experiencias reales de vida, y que se aborden esos problemas para que puedan vivir sus mejores vidas”.

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The Associated Press recibe apoyo financiero para la cobertura informativa sobre mujeres en la fuerza laboral y en las legislaturas estatales por parte de la organización de Melinda French Gates, Pivotal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP