Melania Trump visitará escuela en Carolina del Norte para hablar de cómo usar tecnología en el aula

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La primera dama Melania Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 20 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Su viaje al condado de Ashe se produce mientras líderes tecnológicos y políticos se enfrentan sobre cuál es la mejor manera de regular la inteligencia artificial. Destacados dirigentes del sector tecnológico han manifestado preocupación por los peligros de la tecnología y han pedido una mayor supervisión. A pesar de las advertencias de expertos, el presidente Donald Trump ha desestimado la idea calificándola de “estafa”.

Melania Trump fue noticia hace poco cuando entró a un acto en la Casa Blanca con un robot humanoide en una cumbre que organizó con otras primeras damas sobre cómo empoderar a los niños con la tecnología.

En septiembre pasado, en una reunión de un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre IA en la educación, señaló que la tecnología estaba impulsando el crecimiento económico, pero también expresó cierta cautela.

"Como líderes y padres, debemos gestionar el crecimiento de la IA de manera responsable", declaró. "Durante esta etapa temprana, es nuestro deber tratar a la IA como trataríamos a nuestros propios hijos: empoderándola, pero con cuidado”.

La tecnología en la educación es uno de los temas emblemáticos de la primera dama, junto con la defensa de los niños en hogares de acogida y gestiones para luchar contra la pornografía de venganza en internet.

Es el cuarto viaje de la primera dama a Carolina del Norte desde 2025. Acompañó al presidente para reunirse con familias afectadas por el huracán Helene al comienzo de su mandato y, posteriormente, pasó tiempo con familias militares en otras partes del estado.

El estado alberga una de las contiendas por el Senado más observadas de las elecciones legislativas en que Michael Whatley, ex presidente del Comité Nacional Republicano, se enfrenta al demócrata Roy Cooper, exgobernador. El presidente viajará a Gastonia, en la parte sur del estado, el miércoles para un mitin en apoyo de Whatley. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP