americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Melania Trump visitará escuela en Carolina del Norte para hablar de cómo usar tecnología en el aula

WASHINGTON (AP) — La primera dama Melania Trump visitará el martes el noroeste de Carolina del Norte para hablar con estudiantes de primaria, maestros y personal sobre cómo están usando la tecnología en el aula.

La primera dama Melania Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 20 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)
La primera dama Melania Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 20 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Su viaje al condado de Ashe se produce mientras líderes tecnológicos y políticos se enfrentan sobre cuál es la mejor manera de regular la inteligencia artificial. Destacados dirigentes del sector tecnológico han manifestado preocupación por los peligros de la tecnología y han pedido una mayor supervisión. A pesar de las advertencias de expertos, el presidente Donald Trump ha desestimado la idea calificándola de “estafa”.

Melania Trump fue noticia hace poco cuando entró a un acto en la Casa Blanca con un robot humanoide en una cumbre que organizó con otras primeras damas sobre cómo empoderar a los niños con la tecnología.

En septiembre pasado, en una reunión de un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre IA en la educación, señaló que la tecnología estaba impulsando el crecimiento económico, pero también expresó cierta cautela.

"Como líderes y padres, debemos gestionar el crecimiento de la IA de manera responsable", declaró. "Durante esta etapa temprana, es nuestro deber tratar a la IA como trataríamos a nuestros propios hijos: empoderándola, pero con cuidado”.

La tecnología en la educación es uno de los temas emblemáticos de la primera dama, junto con la defensa de los niños en hogares de acogida y gestiones para luchar contra la pornografía de venganza en internet.

Es el cuarto viaje de la primera dama a Carolina del Norte desde 2025. Acompañó al presidente para reunirse con familias afectadas por el huracán Helene al comienzo de su mandato y, posteriormente, pasó tiempo con familias militares en otras partes del estado.

El estado alberga una de las contiendas por el Senado más observadas de las elecciones legislativas en que Michael Whatley, ex presidente del Comité Nacional Republicano, se enfrenta al demócrata Roy Cooper, exgobernador. El presidente viajará a Gastonia, en la parte sur del estado, el miércoles para un mitin en apoyo de Whatley.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
arrestan en texas a cubano que tenia una orden de deportacion pendiente desde hace mas de 26 anos

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

Por Redacción América Noticias Miami
trump promete cheques de $5 mil si los republicanos mantienen el control del congreso en noviembre

Trump promete cheques de $5 mil si los republicanos mantienen el control del Congreso en noviembre

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

marco rubio responde a la habana: la crisis de cuba no es por eeuu, sino por su propio regimen

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por "su propio régimen"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami
ULTIMA HORA

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (izq) con Alex Saab en un evento en Caracas el 23 de enero del 2024. (AP foto/Jesus Vargas)

Aliado de Maduro planea declararse culpable de lavado de dinero en juicio en EEUU

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: "Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter