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Melania Trump llama a ampliar la educación y el acceso a las tecnologías para los niños

WASHINGTON (AP) — Melania Trump instó el martes a las naciones a trabajar juntas para mejorar el acceso a la educación y la tecnología para los niños de todo el mundo, presentando su llamado en una reunión de sus homólogas de más de 40 países.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habla en la Cumbre de la Coalición Global Promover juntos el futuro, en el Departamento de Estado, el martes 24 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habla en la Cumbre de la Coalición Global Promover juntos el futuro, en el Departamento de Estado, el martes 24 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

La iniciativa de la primera dama, Fostering the Future Together (“Promover juntos el futuro”), que anunció el año pasado, y una cumbre inaugural de dos días a la que dio inicio el martes, son ejemplos de cómo Melania Trump ha ampliado su agenda para abarcar asuntos globales.

“Como personas soñamos. Como líderes avanzamos. Como naciones construiremos”, manifestó en sus palabras de apertura. “A partir de hoy, aceleremos nuestra nueva alianza global, este vínculo, para influir de manera positiva en el progreso de nuestros niños”.

Pidió a los participantes que organicen reuniones regionales, que realicen estudios de investigación, que inicien nuevas alianzas y que colaboren con otro país miembro “para cultivar las habilidades que los jóvenes necesitan para tener éxito en este mundo que evoluciona con rapidez”.

Afirmó que el objetivo de empoderar a los niños se logrará mediante la creación de programas innovadores, la promoción de políticas educativas de apoyo, el patrocinio de legislación centrada en la tecnología y la construcción de sólidas alianzas público-privadas.

“Esta sala está llena de un capital humano extraordinario”, señaló la primera dama. Instó a las líderes sentadas alrededor de una gran mesa en forma de U en un auditorio del Departamento de Estado a “aprovecharlo para elevar a sus niños, empoderar a su gente y acelerar sus economías”.

En la reunión participaron empresas tecnológicas como Microsoft, Google y OpenAI.

Entre las participantes estuvieron Olena Zelenska, esposa del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, y Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

La primera dama anunció la iniciativa Fostering the Future Together durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU el otoño pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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