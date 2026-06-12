Meidroth brilla y los Medias Blancas vencen 8-2 a los Dodgers en duelo de líderes divisionales

Compartir en:









Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, anota tras el triple de Tristan Peters que impulsó dos carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el viernes 12 de junio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez) AP

Andrew Benintendi conectó un jonrón mientras Chicago mejoró a 19-3 en sus últimos 22 juegos en casa. El cubano Miguel Vargas pegó un doble impulsor que rompió el empate, y Anthony Kay (6-1) ponchó a siete en cinco entradas efectivas.

Los Ángeles jugó sin Shohei Ohtani, quien quedó fuera por una inflamación en la rodilla izquierda. Ohtani, que batea para .400 (8 de 20) con tres jonrones y siete carreras impulsadas en sus últimos cinco juegos, está día a día.

El dominicano Santiago Espinal, quien sustituyó a Ohtani como bateador designado, remolcó dos carreras con un sencillo temprano. Roki Sasaki (3-4) permitió siete carreras y siete hits en 4 1/3 entradas por los líderes del Oeste de la Liga Nacional.

Chicago envió a 11 bateadores al plato mientras anotaba siete veces en la quinta entrada, para deleite de una multitud llena de 37.882 personas en Rate Field.

Sasaki ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas. El derecho japonés había tenido marca de 2-0 con efectividad de 1,48 en sus cuatro aperturas anteriores.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP