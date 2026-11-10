Meghan, esposa del príncipe británico Enrique, reaparece en público tras el arresto de su padre

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Meghan, duquesa de Sussex, consola a Sandra Spitaels, derecha, en la exhibición que marca la inauguración del monumento "Lost Screen Memorial" (“Monumento de la pantalla perdida”) en el Parlamento Europeo en Bruselas, el martes 10 de noviembre de 2026. (Nicolas Tucat/Pool Foto vía AP) AP

Enrique habló ante el Parlamento Europeo en Bruselas durante la inauguración de un monumento dedicado a los niños que han muerto como consecuencia de daños sufridos en redes sociales. El Lost Screen Memorial (Monumento de la pantalla perdida) presenta réplicas de teléfonos inteligentes de gran tamaño, con la foto de un niño fallecido en cada pantalla de inicio.

Meghan, conocida actualmente como la duquesa de Sussex, tenía previsto hablar junto a Enrique, pero se retiró porque no estaba “lo suficientemente fuerte emocionalmente”, según una persona familiarizada con sus motivos. Aun así, acompañó a su esposo al acto.

Las acusaciones contra Thomas Markle Sr. salieron a la luz el mes pasado. Compareció ante un tribunal de Florida el viernes, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre, de 82 años, ya había negado enérgicamente las acusaciones, calificándolas de “mentiras enfermizas”.

Enrique se mostró conmovido durante su discurso al pedir a las empresas de redes sociales que eviten mostrar a los niños contenido que no mostrarían a sus propios hijos. También exhortó a las compañías a ser más transparentes y a ayudar más a los padres, en particular a quienes buscan acceder a los dispositivos y cuentas de redes sociales de sus hijos para entender qué les ocurrió en internet.

“Para muchos padres, aunque su hijo se suicidó, han tenido que esperar años —en algunos casos, hasta ocho— para obtener acceso al teléfono de su hijo”, afirmó el príncipe. “Por las políticas de privacidad de la empresa, se impidió que los padres averiguaran cómo murió su hijo. Eso no puede estar bien”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP