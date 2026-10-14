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Medvedev vence a Tsitsipas y avanza a cuartos del Masters de Shanghái

SHANGHÁI, China (AP) — Daniil Medvedev accedió otra vez a los cuartos de final del Masters de Shanghái tras imponerse a Stefanos Tsitsipas en el capítulo más reciente de su explosiva rivalidad de larga data.

Daniil Medvedev celebra tras vencer a Stefanos Tsitsipas en la cuarta ronda del Masters de Shanghái, el miércoles 14 de octubre de 2026. (AP Foto/Andy Wong)
Daniil Medvedev celebra tras vencer a Stefanos Tsitsipas en la cuarta ronda del Masters de Shanghái, el miércoles 14 de octubre de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

Sin embargo, esta vez no hubo un drama real el miércoles. Medvedev, el quinto cabeza de serie, se impuso 6-4, 7-5 para convertirse en apenas el cuarto jugador, junto a Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray, en alcanzar la ronda de los ocho mejores del torneo durante tres años consecutivos.

“Shanghái me encaant como ciudad”, dijo Medvedev en la entrevista a pie de canch. “Es una de mis paradas favoritas del calendario, así que trato de estar aquí lo máximo posible”.

A lo largo de los años ha habido enfrentamientos verbales en anteriores duelos Medvedev-Tsitsipas, incluyendo uno en las semifinales del Abierto de Australia en 2022.

Antes, Rafael Jádar ganó tras ir perdiendo por un set por tercer partido consecutivo y también avanzó a los cuartos de final.

El español de 20 años venció 6-7(4), 6-4, 6-2 a Botic van de Zandschulp 6-7(4), 6-4, 6-2, después de haber remontado previamente para derrotar al argentino Thiago Agustin Tirante en la segunda ronda y a Jiri Lehecka en la tercera.

Jódar recibió una advertencia por “mala conducta deportiva”, señalada por el juez de silla tras un exabrupto hacia un recogepelotas.

Lo siguiente en el Masters 1000 para Jódar, 12do cabeza de serie, será Casper Ruud. El noruego avanzó después de que el canadiense Felix Auger-Aliassime (4to preclasificado) se retirara de su partido por una presunta lesión de rodilla cuando perdía 5-2 en el primer set.

Tommy Paul se enfrenta más tarde a Zizou Bergs, quien el lunes venció a Carlos Alcaraz por el derecho a jugar contra Medvedev.

La programación de los cuartos de final en la mitad superior del cuadro quedó definida el martes: el primer cabeza de serie Alexander Zverev enfrentará a Alex de Miñaur y Arthur Gea se medirá con Alejandro Davidovich Fokina.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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