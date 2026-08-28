americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Medidas del Pentágono contra Anthropic fueron “ilegales e infundadas”, determina jueza federal

Una jueza federal falló a favor de la empresa de inteligencia artificial Anthropic en su batalla legal contra el Pentágono, después de que, a principios de este año, el gobierno calificara a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump en una reunión sobre las familias de militares, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 3 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump en una reunión sobre las familias de militares, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 3 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

La jueza de distrito Rita Lin emitió una orden por escrito la noche del jueves en la que determinó que el Pentágono actuó ilegalmente al castigar a la empresa de IA por sus críticas a las posturas del Departamento de Defensa sobre el uso de esa tecnología. Se espera que el gobierno impugne el fallo.

La disputa entre la empresa de IA y el gobierno estalló en febrero, cuando el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusaron a Anthropic de poner en peligro la seguridad nacional y designaron a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se negó a dar marcha atrás ante la preocupación de que los productos de la empresa pudieran utilizarse para ejercer vigilancia masiva o controlar drones armados autónomos.

Lin escribió que las acciones del gobierno “se basaron en el deseo de convertir a Anthropic en un ejemplo público por su ‘arrogancia’ al criticar al gobierno, y no en ninguna base articulable para creer que Anthropic realmente sabotearía su modelo”.

Un portavoz de Anthropic señaló en un comunicado que la empresa acoge con satisfacción el fallo de la jueza: “Seguimos centrados en trabajar de manera productiva con el gobierno para aprovechar la IA en favor de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología”.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En el fallo de 59 páginas, Lin, designada por el expresidente Joe Biden, escribió que ni la Constitución ni la ley federal invocada por el gobierno les permite “imponer sanciones amplias basadas principalmente en la crítica de Anthropic a las posturas del Gobierno”.

Anthropic demandó al Pentágono en marzo por la designación de riesgo para la cadena de suministro, por lo que calificó como una “campaña ilegal de represalias” debido a su negativa a permitir un uso militar sin restricciones de su tecnología.

La impugnación legal intensificó una disputa inusualmente pública sobre cómo puede utilizarse la IA en la guerra y en la vigilancia masiva. El principal rival de Anthropic en la industria tecnológica, OpenAI, creadora de ChatGPT, cerró su propio acuerdo para trabajar con el Pentágono apenas unas horas después de que el gobierno castigara a Anthropic por su postura.

Anthropic y OpenAI aceleran sus preparativos para su salida inicial a bolsa, lo cual ha sido muy comentado.

Anthropic también presentó un caso separado y más acotado que sigue pendiente en el tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C. Ese caso tiene que ver con una norma distinta que el Pentágono utiliza para intentar declarar a Anthropic un riesgo para la cadena de suministro.

En una etapa anterior del proceso judicial, Lin impidió temporalmente que el Pentágono etiquetara a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro y también frenó la aplicación de la directiva de Trump en redes sociales que ordenaba a todas las agencias federales que dejaran de usar Anthropic y su chatbot Claude.

En una audiencia el 30 de julio, Lin comentó que la postura del gobierno le resultaba “realmente preocupante” y que le parecía “en contradicción con la Primera Enmienda”. También indicó que consideraba que el expediente “había empeorado para el gobierno” con el paso del tiempo.

En esa misma audiencia, abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la naturaleza de los modelos de IA es “tan asombrosamente enorme y opaca” que el Departamento de Defensa no puede evaluarla del mismo modo que evaluaría una pieza física de equipo.

El abogado de Anthropic, Michael Mongan, sostuvo en esa audiencia que las acciones del gobierno “perjudican profundamente a Anthropic” y que “amenazan, de manera más amplia, con enfriar la libertad de expresión y el debate sobre un asunto muy importante”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Destacados del día

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Apagón masivo deja sin electricidad a cuatro provincias del oriente de Cuba tras nueva falla en la red

Apagón masivo deja sin electricidad a cuatro provincias del oriente de Cuba tras nueva falla en la red

DE INSTAGRAM A LA CÁRCEL: cubana de MIAMI acusada de vender $1,7 millones en mercancía de lujo falsa

DE INSTAGRAM A LA CÁRCEL: cubana de MIAMI acusada de vender $1,7 millones en mercancía de lujo falsa

Díaz-Canel usa el inicio del curso escolar para negar un colapso en Cuba en medio de una crisis educativa

Díaz-Canel usa el inicio del curso escolar para negar un colapso en Cuba en medio de una crisis educativa

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: Hay aviones todos los días

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: "Hay aviones todos los días"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter