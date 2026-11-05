Médico británico que dio positivo a ébola en Congo es evacuado a hospital de Londres

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Personal de salud camina por un centro de tratamiento del ébola en Beni, provincia de Kivu del Norte, Congo, el lunes 2 de noviembre de 2026. (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi) AP

El hombre es el primer paciente británico evacuado del brote actual del virus y la tercera persona que regresa a Europa tras dar positivo en una prueba diagnóstica.

El médico fue trasladado por vía aérea al Reino Unido en una evacuación médica organizada por los gobiernos de Gran Bretaña y Congo, y sus socios internacionales de salud pública.

Fue llevado al hospital Royal Free de Londres, que cuenta con una unidad de aislamiento de alto nivel que se utilizó para tratar a pacientes de un brote de ébola en África Occidental entre 2014 y 2015.

La doctora Renu Bindra, de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, señaló que existen protocolos sólidos de prevención y control de infecciones y que el riesgo para el público es bajo.

Francia confirmó un caso en junio en un médico —ya recuperado— que había regresado de una misión humanitaria en Congo. Una mujer suiza que se cree que contrajo el virus en Uganda fue evacuada médicamente a Ginebra para recibir tratamiento el mes pasado, y su esposo, un diplomático, fue mantenido en aislamiento en Zúrich.

La enfermedad, que se propaga en algunas de las provincias más remotas del Congo, ha infectado a 10.600 personas, más de 5.100 de las cuales han muerto. Se ha extendido a 67 zonas sanitarias en ocho provincias.

“La infección de un trabajador sanitario británico con ébola es profundamente preocupante, pero no es del todo inesperada", comentó el doctor Damien Tully, experto en enfermedades infecciosas de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. "Los trabajadores sanitarios están en la primera línea de estos brotes, a menudo atendiendo a pacientes gravemente enfermos en condiciones extremadamente difíciles. Incluso con medidas de protección rigurosas, pueden producirse exposiciones accidentales”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP