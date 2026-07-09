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Medias Rojas vencen 2-1 a Medias Blancas para su sexta victoria consecutiva

CHICAGO (AP) — Caleb Durbin conectó un jonrón de dos carreras para ayudar a los encendidos Medias Rojas de Boston a superar el jueves 2-1 a los Medias Blancas de Chicago, para su sexta victoria consecutiva.

Caleb Durbin de los Medias Rojas de Boston celebra con sus compañeros tras batear un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante los Medias Blancas de Chicago el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Caleb Durbin de los Medias Rojas de Boston celebra con sus compañeros tras batear un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante los Medias Blancas de Chicago el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Boston terminó con apenas cuatro hits, pero Patrick Sandoval y cuatro relevistas silenciaron a Chicago mientras completaban la barrida de la serie de tres juegos. Los Medias Rojas mejoraron a 11-2 en sus últimos 13 partidos, y han superado a sus rivales 35-10 durante su racha de triunfos.

Sandoval permitió una carrera y cinco hits en 4 1/3 entradas, en su primera apertura en las Grandes Ligas en más de dos años. El zurdo se sometió a una cirugía en el codo en junio de 2024 y luego firmó un contrato de dos años y 18,25 millones de dólares con los Medias Rojas en diciembre de ese año.

El colombiano Tyron Guerrero (1-1) consiguió cinco outs después de la salida de Sandoval. Garrett Whitlock y Justin Slaten lanzaron una entrada cada uno antes de que Aroldis Chapman se encargara del noveno para su 19no salvamento en 21 oportunidades.

El bullpen de Boston permitió una carrera y cuatro hits en 9 2/3 episodios en la serie.

Chicago perdió por sexta vez en ocho juegos. El zurdo de los Medias Blancas, Anthony Kay (6-4), toleró cuatro hits y dio dos bases por bolas en 5 1/3 entradas.

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