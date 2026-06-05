Medias Rojas envían a Bello a Triple-A y Crochet va a lista de lesionados

El dominicano Brayan Bello, pitcher de los Medias Rojas de Boston, hace un lanzamiento en el encuentro del jueves 4 de junio de 2026 ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Charles Krupa) AP

Bello tiene marca de 2-6 con efectividad de 6,34 en 12 apariciones esta temporada. Realizó su octava apertura el jueves, en la derrota por 8-2 ante Baltimore y le conectaron siete hits en cinco entradas.

“Dejen de hablar del bullpen y de abrir juegos", dijo Bello el jueves. "Siempre he sido abridor. Y cuando he tenido éxito como abridor, nadie ha cuestionado si tengo que estar en el bullpen o abriendo juegos”.

Bello tuvo una foja de 1-4 con un promedio de carreras limpias admitidas de 9,12 en sus primeras seis aperturas. Pero entre el 5 y el 12 de mayo toleró dos anotaciones en 13 1/3 entradas, al ingresar después de un abridor nominal.

Volvió a abrir y permitió siete carreras en cinco entradas en Atlanta cinco días después. Toleró dos anotaciones en 12 innings tras un falso abridor en las derrotas de Boston ante Minnesota y Cleveland el 23 y el 29 de mayo.

“Siempre tenía una sonrisa en el rostro, interactuaba con sus compañeros y se notaba que le encantaba competir y le encantaba lanzar", dijo Craig Breslow, director de operaciones de béisbol, antes de que los Medias Rojas iniciaran una serie de tres juegos contra los Yankees. "Y creo que hemos perdido un poco eso, porque se estaba poniendo muchísima presión encima para salir y rendir. Así que una de las cosas que le pedimos fue que se enamorara del béisbol otra vez”.

Los Medias Rojas no anunciaron quién tomaría el próximo turno de Bello. Jake Bennett, que tiene efectividad de 4,35 en sus primeras dos aperturas en Grandes Ligas, es un candidato para realizar ese inicio.

Bello tiene marca de 41-42 con efectividad de 4,32 en 112 apariciones de por vida con los Medias Rojas. Debutó en 2022, ganó 14 juegos en 2024 y firmó un contrato de 55 millones de dólares por seis años en marzo de ese último año.

Debe cobrar 6 millones de dólares en 2026, 8,5 millones en 2027, 16 millones en 2028 y 19 millones en 2029. El acuerdo incluye una opción del equipo por 21 millones de dólares para extenderse en 2030 con una indemnización de rescisión de 1 millón.

Si se ejerce la opción, el contrato valdría 75 millones de dólares por siete temporadas.

Los Medias Rojas también trasladaron a Garrett Crochet a la lista de lesionados de 60 días a fin de abrir espacio en el roster de 40 peloteros para el relevista Joe La Sorsa. El contrato de La Sorsa fue adquirido desde Worcester después de que Boston lo obtuvo de Pittsburgh a cambio de dinero en efectivo el jueves.

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FUENTE: AP