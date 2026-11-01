Medias Rojas ejercen opción de 8,25 millones de dólares por el derecho Garrett Whitlock

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ARCHIVO - Garrett Whitlock, relevista de los Medias Rojas de Boston, trabaja en un juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Yankees de Nueva York, el 30 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo) AP

Whitlock, un derecho de 30 años, tuvo marca de 7-2 con una efectividad de 1,72 —la mejor de su carrera— y cuatro salvamentos en 54 apariciones como relevista, y ponchó a 59 en 52 1/3 entradas.

No lanzó para los Medias Rojas entre el 24 de mayo y el 9 de junio debido a una inflamación en la rodilla izquierda, ni entre el 9 y el 29 de agosto por una inflamación en el codo derecho.

Whitlock acordó en abril de 2022 un contrato de cuatro años por 18,75 millones de dólares que incluía un par de opciones del club. Los Medias Rojas habrían debido pagar 1 millón de dólares como compensación si rechazaban la opción de 2027. Boston tiene una opción de 10,5 millones de dólares para 2028 con una compensación de 500.000 dólares.

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FUENTE: AP