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Medias Blancas eligen al campocorto de UCLA Roch Cholowsky con el N.º 1 del draft

FILADELFIA (AP) — Los Medias Blancas de Chicago seleccionaron al campocorto de UCLA Roch Cholowsky el sábado con la primera elección del draft amateur de la MLB.

ARCHIVO - Roch Cholowsky, de UCLA, reacciona tras conectar un jonrón durante un partido de béisbol de la NCAA contra Texas Christian, el 20 de febrero de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Kyusung Gong, Archivo)
ARCHIVO - Roch Cholowsky, de UCLA, reacciona tras conectar un jonrón durante un partido de béisbol de la NCAA contra Texas Christian, el 20 de febrero de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Kyusung Gong, Archivo) AP

Cholowsky, un bateador derecho de 1,88 metros, fue finalista del Golden Spikes en UCLA y registró un OPS de 1.088 con 21 jonrones y 60 carreras impulsadas en su temporada de junior.

Tampa Bay elige segundo y Minnesota es tercero. San Francisco es cuarto y Pittsburgh quinto. Kansas City, Baltimore, los Atléticos, Atlanta y Colorado completan el top 10.

Los Medias Blancas tuvieron la primera selección por primera vez desde que eligieron a Harold Baines en 1977.

Los Medias Blancas obtuvieron la selección número 1 después de perder 102 juegos la temporada pasada y ganar la lotería del draft, y han señalado a Cholowsky como una futura estrella que puede ayudarlos a conquistar su primer título de la Serie Mundial desde 2005.

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FUENTE: AP

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