Medias Blancas colocan al Everson Pereira en lista de conmoción tras chocar con valla

Compartir en:









Everson Pereira de los Medias Blancas de Chicago es auxiliado para salir del campo tras una atrapada contra el muro en la séptima entrada del juego ante los Yankees de Nueva York el miércoles 17 de junio del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El pelotero venezolano siguió la pelota elevada de Ben Rice y se estrelló contra la valla cerca del letrero de 399 pies frente al bullpen de visitantes, realizando una atrapada en salto antes de que su rostro golpeara la cerca en la séptima entrada de la derrota 10-5 del miércoles ante los Yankees.

Pereira permaneció tendido durante unos minutos antes de abandonar el terreno. Fue sometido al protocolo de conmoción.

“Mejor hoy, pero obviamente golpeado por lo de anoche; aun así, está de buen ánimo y se encuentra bien”, comentó el mánager de los Medias Blancas, Will Venable, antes del juego del jueves contra los Yankees.

Pereira se perdió seis semanas por una distensión en el pectoral antes de regresar a principios de este mes, y el jugador de 25 años batea para .232 con tres jonrones y siete carreras impulsadas en 21 juegos.

Los Medias Blancas llamaron al dominicano Junior Perez desde Charlotte de la Triple-A y lo pusieron como titular en el jardín izquierdo. Adquirido de los Atléticos el 16 de mayo, Perez bateaba para .230 con dos jonrones y siete carreras impulsadas en 20 juegos con Charlotte.

Perez también se convirtió en el 13er jugador en debutar con los Medias Blancas, igualando el récord de las Grandes Ligas establecido por los Rojos de Cincinnati de 1944 por la mayor cantidad de debuts antes del receso del Juego de Estrellas.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP