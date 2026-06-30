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Medias Blancas anotan 7 carreras antes del 1er out en el 3ro y aplastan a Orioles 9-3

BALTIMORE (AP) — Colson Montgomery y el dominicano Junior Pérez conectaron jonrones durante la tercera entrada de siete carreras de Chicago, y los Medias Blancas apalearon el martes por la noche por 9-3 a los Orioles de Baltimore.

Colson Montgomery, de los Medias Blancas de Chicago, hace un gesto mientras recorre las bases y celebra su jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 30 de junio de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Nick Wass)
Colson Montgomery, de los Medias Blancas de Chicago, hace un gesto mientras recorre las bases y celebra su jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 30 de junio de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Nick Wass) AP

Erick Fedde (3-6) permitió tres carreras en cinco entradas por Chicago, que amplió su ventaja en la cima de la Central de la Liga Americana a dos juegos sobre Cleveland. Tyler Schweitzer lanzó las últimas cuatro entradas para conseguir el primer salvamento de su carrera.

El abridor de los Orioles, Trey Gibson (1-3), permitió ocho carreras, siete hits y seis bases por bolas en 2 y 2/3 entradas. Ponchó a cinco.

Chicago terminó 13-12 en junio, lo que convierte esta en la primera vez que los Medias Blancas logran meses consecutivos con marca ganadora desde 2021. Ese año tuvieron récord ganador en cada mes.

El juego estaba empatado 1-1 al entrar en la tercera, y luego los primeros siete bateadores de Chicago pasaron por el plato para anotar. Tras un sencillo de Andrew Benintendi, Montgomery conectó su vigésimo primer jonrón del año.

Dos bases por bolas después, Tristan Peters conectó un sencillo flojo para llenar las bases. Jacob González siguió con un sencillo de dos carreras, y luego el jonrón de tres carreras de Pérez puso el marcador 8-1.

González impulsó una carrera con un doble en la cuarta para poner el juego 9-1. Los Orioles anotaron dos veces en la quinta con un doble impulsor de Dylan Beavers y un sencillo impulsor de Pete Alonso.

Benintendi y González terminaron con tres hits cada uno.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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