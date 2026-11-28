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ARCHIVO - Foto del 23 de octubre del 2026, el pitcher de los Rays de Tampa Bay Nick Martinez lanza en la primera entrada del juego 1 de la Serie Mundial ante los Cerveceros de Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf, Archivo) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el movimiento estaba pendiente de un examen físico.

Martinez, de 36 años, tuvo marca de 15-6 con efectividad de 3,10 en 31 aperturas con Tampa Bay la temporada pasada cuando fue All-Star por primera vez. También registró 1-1 con efectividad de 2,81 en cuatro apariciones de postemporada, ayudando a los Rays a llegar a la Serie Mundial.

Chicago viene de una sorprendente temporada 2026, con marca de 84-78 y clasificándose a los playoffs por primera vez desde 2021. Los Medias Blancas barrieron a Houston en la ronda inicial de la postemporada antes de desperdiciar una ventaja de 2-0 en su Serie Divisional de la Liga Americana, al mejor de cinco, contra Cleveland.

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FUENTE: AP