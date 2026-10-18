McVay lamenta otra derrota de los Rams: 'No vamos a ganar si nos vencemos a nosotros mismos'

El entrenador en jefe de los Rams de Los Ángeles, Sean McVay, habla en una conferencia de prensa después de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cardinals de Arizona en Inglewood, California, el domingo 18 de octubre de 2026. (Foto AP/Gregory Bull) AP

“Ya saben, no vamos a ganar un partido a menos que averigüemos cómo no vencernos a nosotros mismos”, dijo McVay.

Eso ha sido así en cada una de las tres derrotas más recientes de los Rams; las dos últimas llegaron en un lapso de siete días por un total de cinco puntos en su campo. Un juego errático en ofensiva y defensiva, equipos especiales desordenados, castigos inoportunos, lesiones en malos momentos y malas decisiones han dejado a los favoritos de pretemporada para el Super Bowl en un gran hoyo.

“Creo que, más allá de las expectativas sobre nuestro récord, simplemente no estamos jugando el tipo de fútbol americano que queremos mostrar. Esa no es la calidad de juego que esperamos. Así que hay que volver al pizarrón”, manifestó el ala defensiva Kobie Turner.

En muchos sentidos, la derrota de los Rams ante los Cardinals fue una continuación de su derrota 37-34 en tiempo extra ante los Bills de Buffalo el lunes por la noche, que terminó con el tackle izquierdo Alaric Jackson golpeando con el puño al linebacker de Buffalo Bradley Chubb después del partido y recibiendo una suspensión de un juego.

La ausencia de Jackson obligó al veterano trotamundos de 36 años David Quessenberry a entrar en la alineación titular, y dejó a los Rams (2-4) batallando contra los paquetes de blitz de los Cardinals.

“Se sintió como si fueran las primeras dos series, tres y fuera, sin poder reunir ningún impulso, y luego simplemente poniéndonos detrás de las cadenas, así que ellos pueden lanzar esa apariencia y, en cierto modo, obtener lo que querían de nosotros en las terceras oportunidades y largas y en las jugadas de pase”, comentó el receptor abierto Puka Nacua.

La ofensiva solo empezó a funcionar cuando estaba en modo de desesperación, un tema recurrente en los últimos cuatro partidos de los Rams, incluida una derrota 30-26 en Denver y una frenética victoria 24-20 con remontada en Filadelfia.

Rams consiguen un nuevo pateador y luego lo pierden por lesión

Los equipos especiales volvieron a tener problemas, después de un breve momento de esperanza aportado por el nuevo pateador Blake Grupe cuando acertó un gol de campo de 44 yardas en la segunda posesión de los Rams. Grupe fue contratado el martes tras otra mala actuación de Harrison Mevis contra Buffalo.

Pero fallas en la cobertura en la patada de salida siguiente obligaron a Grupe a taclear a Devin Duvernay cerca de la mitad del campo. El pateador sufrió una lesión de rodilla en la jugada, lo que lo dejó fuera del partido y aparentemente puso en riesgo su disponibilidad en adelante. Grupe tenía una gran rodillera en la rodilla derecha en el vestuario.

El despejador Ethan Evans se vio obligado a asumir las tareas de pateo, lo que cambió drásticamente el enfoque de los Rams en ofensiva y en equipos especiales. Sí convirtió un punto extra para tomar la ventaja con 47 segundos por jugar, solo para que la defensiva permitiera una recepción de 21 yardas y una falta personal de 15 yardas en la misma jugada, lo que preparó el gol de campo ganador de Arizona cuando el tiempo expiraba.

“Es duro, especialmente cuando te das una oportunidad al final. Pero no se reduce a una serie, una jugada. Todos tenemos que jugar mejor, especialmente del lado ofensivo”, señaló el ala cerrada Colby Parkinson.

En otra señal potencialmente ominosa para la ofensiva, el receptor abierto Davante Adams salió rengueando hacia la banda, favoreciendo su rodilla izquierda, al final del cuarto periodo.

La defensiva también ha fallado a los Rams

La defensiva no estuvo libre de culpa, pese a limitar a los Cardinals a seis goles de campo. Aaron Donald y los Rams permitieron cuatro series ofensivas de al menos 10 jugadas y no pudieron salir del campo durante largos tramos.

Incluso las circunstancias parecen conspirar contra los Rams. El esquinero Trent McDuffie, posiblemente su mejor jugador durante las primeras cinco semanas, fue descartado a última hora por una lesión en la ingle que sufrió en el entrenamiento del viernes. No contar con McDuffie significó que Josh Wallace asumiera un papel más amplio, y fue el defensor responsable en el pase y el castigo que puso a Arizona en posición para su patada tardía.

Turner dijo que la incapacidad de lograr que las tres facetas del equipo jueguen de manera efectiva al mismo tiempo es la razón por la que los Rams están en su situación actual.

“Se trata de jugar un fútbol complementario. Tenemos que ser capaces de poner a nuestra ofensiva en posiciones ventajosas, y ellos tienen que poder capitalizarlo. Así que, sí, tenemos que encontrar un partido en el que ambos estemos bien y todos estemos funcionando a toda máquina”, explicó Turner.

La falta de consistencia, incluso para identificar los problemas del equipo, es lo que parece estar molestando más a McVay.

“Hemos tenido algunos errores realmente críticos en momentos realmente desafortunados, pero esa ha sido nuestra narrativa este año. Y no podemos seguir diciendo que no hemos hecho eso antes. Bueno, este año lo estamos haciendo, y por eso tenemos que poder corregirlo. Y es mi trabajo hacerlo”, afirmó McVay.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP