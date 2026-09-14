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McVay: Debut de temporada de Rams deja claro que Garrett necesita cirugía

LOS ÁNGELES (AP) — Después de pasar tiempo durante el campamento de entrenamiento intentando manejar la lesión de rodilla de Myles Garrett, fue la desastrosa derrota de los Rams de Los Ángeles en el inicio de la temporada ante los 49ers de San Francisco la que dejó en evidencia para todos que el estelar ala defensiva necesitaba cirugía.

El liniero defensivo de los Rams de Los Ángeles, Myles Garrett (95), intenta superar al tackle ofensivo de los 49ers de San Francisco, Colton McKivitz (izquierda), en la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Melbourne, Australia, el 11 de septiembre de 2026. (Foto AP/Doug Benc, Archivo)
El liniero defensivo de los Rams de Los Ángeles, Myles Garrett (95), intenta superar al tackle ofensivo de los 49ers de San Francisco, Colton McKivitz (izquierda), en la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Melbourne, Australia, el 11 de septiembre de 2026. (Foto AP/Doug Benc, Archivo) AP

Garrett no registró ninguna tacleada ni captura mientras jugó el 61,5% de las jugadas defensivas en la derrota de los Rams por 27-7 en Melbourne, Australia. El entrenador Sean McVay comentó el lunes que las conversaciones con Garrett inmediatamente después del partido del jueves pasado dejaron claro que no podía seguir sin una operación. Los Rams podrían recibir ayuda pronto en la línea defensiva, aunque todavía no está claro cuándo Aaron Donald estará listo para jugar.

“Éramos conscientes de esto, pensábamos que (la rodilla de Garrett) era algo con lo que podría lidiar. Obviamente, al estar ahí afuera y jugar un partido real, aprendes”, dijo McVay.

McVay no tenía un cronograma actualizado para la recuperación de Garrett más allá del mínimo de cuatro partidos que conlleva ser colocado en la lista de reserva de lesionados, a la espera de los resultados del procedimiento.

Garrett se perdió gran parte del campamento de entrenamiento debido a lo que se había descrito como hinchazón en la rodilla, pero McVay no ha dado más detalles sobre la naturaleza exacta de la lesión. Los Rams adquirieron en junio al vigente Jugador Defensivo del Año de la AP, procedente de los Browns de Cleveland, en un canje de gran impacto por el cazamariscales Jared Verse y tres selecciones del draft, sabiendo que la carga de trabajo de Garrett había sido cuidadosamente administrada en las últimas temporadas. Eso le pareció aceptable a McVay, quien con frecuencia ha limitado el tiempo de práctica de los jugadores veteranos para maximizar su rendimiento el día del partido.

“La realidad es que nuestro trabajo es poner a nuestros jugadores y a nuestro equipo en posiciones para tener resultados exitosos. Pensamos que adoptaríamos un enfoque en el que se sentiría lo suficientemente bien como para contribuir con un cambio positivo y ser el jugador que es capaz de ser. No fue el caso, y por eso lo siguiente correcto para nosotros es poder arreglar esto”, señaló McVay.

Garrett no dio indicios de estar físicamente limitado antes del partido, y se describió como “listo” el martes pasado.

“Creo que puedo salir ahí y hacer lo que sé que puedo hacer”, afirmó.

Durante esa conferencia de prensa, Garrett asumió las altas expectativas que conllevaba su llegada a los Rams, y declaró que sus objetivos para esta temporada eran ganar el Super Bowl y repetir como Jugador Defensivo del Año de la AP.

Fue la incorporación de Garrett la que aceleró la idea de los Rams como un super equipo, en parte porque su presencia ayudó a atraer a Donald para que saliera del retiro el mes pasado.

McVay dijo que la ausencia de Garrett no tendría ningún impacto en cuándo el destacado tackle defensivo regresará al campo.

Donald, tres veces Jugador Defensivo del Año de la AP, no viajó con el equipo a Australia mientras trabaja para recuperar la forma necesaria para jugar tras dos temporadas fuera del fútbol americano. McVay indicó que era demasiado pronto para saber si Donald jugaría en el debut en casa de los Rams contra los Giants de Nueva York el próximo lunes.

“Va a seguir con su proceso, y veremos cómo se ve eso”, expresó McVay.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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