McVay abre la ventana de 21 días para el regreso de Myles Garrett con los Rams

ARCHIVO - Myles Garrett, de los Rams de Los Ángeles, camina de regreso al vestidor del equipo previo a un partido de la NFL, el 12 de octubre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo) AP

El entrenador de los Rams, Sean McVay, manifestó el lunes que el equipo está abriendo la ventana de 21 días de Garrett para entrenar y regresar desde la lista de lesionados. El ala defensiva ganó el premio AP al Jugador Defensivo del Año de la NFL la temporada pasada con Cleveland antes de unirse a los Rams el pasado junio en un traspaso de gran impacto.

McVay no quiso pronosticar cuánto tiempo necesitará Garrett para prepararse para volver a la alineación. Los Rams (4-4) han ganado dos seguidos por primera vez en su temporada irregular mientras se dirigen a Washington para jugar el domingo.

“Quiero ser cuidadoso para no fijar ningún tipo de expectativas”, señaló McVay. “Creo que ir día a día será la mejor manera de abordarlo. Pienso que eso es lo correcto para él, y realmente se trata de ver cómo responde. Pero creo que es algo muy positivo que estemos poniendo en marcha su reloj”.

Garrett jugó en el partido inaugural de temporada de los Rams en Australia hace dos meses, pero fue ineficaz y no realizó ninguna tacleada. Después, reconoció la verdadera magnitud de la lesión de rodilla que lo mantuvo fuera durante largos tramos de su primer campamento de entrenamiento con Los Ángeles.

Garrett se sometió a una cirugía de rodilla poco después de que los Rams regresaran de Melbourne. El equipo no había dado indicios de cuán rápido volvería Garrett a medida que su ausencia se extendía hasta la mitad de la temporada, pero McVay tiene la esperanza de que su valiosa adquisición de la temporada baja regrese pronto al campo.

Garrett es tercero entre los jugadores activos de la NFL con 125 1/2 capturas en su carrera. Fue el Jugador Defensivo del Año de la liga en 2023 y 2025, y ha sido seleccionado siete veces al Pro Bowl.

Los Rams traspasaron al cazamariscales externo Jared Verse, seleccionado al Pro Bowl, y tres selecciones altas del draft a los Browns por Garrett — y su presión al pasador ha sido escasa en su ausencia.

Los Ángeles ocupa el puesto 27 de la liga tanto en capturas (12) como en capturas por jugada de pase. Byron Young lidera a los Rams con 4 1/2 capturas, mientras que nadie más tiene más de dos.

Garrett aún no ha jugado con Aaron Donald, quien salió de su retiro de 2 años y medio en parte por la oportunidad de jugar junto a uno de sus pocos pares generacionales en el juego de la línea defensiva. Donald no viajó a Australia, y ha realizado 12 tacleadas en seis partidos en la línea de los Rams.

McVay también comentó que los Rams probablemente abrirán la ventana de entrenamientos para el ala cerrada Terrance Ferguson, quien está fuera desde septiembre por una lesión de tobillo.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP