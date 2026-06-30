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McLean y 3 relevistas se combinan en juego de 6 hits y Mets vencen 3-0 a Azulejos

TORONTO (AP) — Nolan McLean y tres relevistas se combinaron para permitir seis imparables, los venezolanos Francisco Álvarez y Luis Torrens conectaron jonrones solitarios y los Mets de Nueva York vencieron la noche del martes por 3-0 a los Azulejos de Toronto.

Francisco Álvarez (4), de los Mets de Nueva York, celebra su jonrón solitario contra los Azulejos de Toronto junto a su compañero de equipo Brett Baty (7) durante la quinta entrada de un partido de béisbol en Toronto, el martes 30 de junio de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP)
Francisco Álvarez (4), de los Mets de Nueva York, celebra su jonrón solitario contra los Azulejos de Toronto junto a su compañero de equipo Brett Baty (7) durante la quinta entrada de un partido de béisbol en Toronto, el martes 30 de junio de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

Brooks Raley lanzó la séptima entrada, Luke Weaver trabajó la octava y Devin Williams cerró para su 12º salvamento en 13 oportunidades.

Los Mets lograron su cuarta blanqueada y ganaron por segunda vez en cinco juegos desde que Andy Green asumió como mánager interino tras el despido de Carlos Mendoza el viernes pasado.

Los Mets (36-50) evitaron caer a 16 juegos por debajo de .500 con su segunda victoria en 11 partidos. Según el Elias Sports Bureau, la mayor cantidad de juegos por debajo de .500 para un equipo que llegó a la postemporada fue 16, marca de los Boston Braves de 1914 (12-28).

El toletero dominicano canadiense de Toronto Vladimir Guerrero Jr. fue retirado de la alineación debido a dolor de espalda.

McLean (5-5) permitió cinco hits, cuatro de ellos sencillos, para ganar por segunda vez en tres aperturas. Otorgó dos bases por bolas y ponchó a siete.

Gausman (4-7) permitió una carrera y cinco hits en seis entradas, su séptima apertura consecutiva sin victoria. Dio dos bases por bolas y ponchó a siete.

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