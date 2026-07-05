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McLean recompone y Soto pega sencillo de 2 carreras para Mets que vencen 10-9 a Bravos

ATLANTA (AP) — El sencillo de dos carreras del dominicano Juan Soto en la segunda entrada le dio la ventaja a Nueva York, Nolan McLean se recompuso tras un inicio complicado y los Mets contuvieron el intento de remontada de Atlanta en la novena para vencer por 10-9 a los Bravos el domingo en un juego retrasado por la lluvia.

El lanzador de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, realiza un lanzamiento hacia un bateador de los Bravos de Atlanta durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 5 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser)
El lanzador de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, realiza un lanzamiento hacia un bateador de los Bravos de Atlanta durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 5 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

A.J. Ewing conectó su quinto jonrón y el boricua Francisco Lindor añadió un sencillo impulsor en la segunda entrada de cuatro carreras de los Mets para tomar ventaja 5-3. Tyrone Taylor pegó un jonrón y Bo Bichette remolcó dos con un doble con las bases llenas en la novena. Bichette sumó tres hits y tres carreras impulsadas.

Los Mets ganaban 10-3 después de su novena de cinco carreras, pero aun así tuvieron que resistir un gran susto. El dominicano Huascar Brazobán permitió cinco carreras.

El cerrador de Nueva York, Devin Williams consiguió su 13er salvamento.

McLean (6-5) permitió cinco hits y tres carreras, dos limpias, en poco más de seis entradas.

Después de permitir cuatro carreras en la segunda, el zurdo venezolano de los Braves Martín Pérez (6-6) recibió un pelotazo en el antebrazo izquierdo.

Los Bravos llamaron de vuelta al derecho venezolano Carlos Carrasco, quien permitió cinco carreras en la novena.

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