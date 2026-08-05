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McLain pega jonrón y respalda labor de Lowder en triunfo de Rojos, 3-2 sobre Atléticos

CINCINNATI (AP) — Matt McLain conectó un jonrón, Rhett Lowder ganó por primera vez desde abril y los Rojos de Cincinnati superaron el miércoles 3-2 a los Atléticos.

Los Rojos tienen marca de 12-6 desde la pausa del Juego de Estrellas para mejorar a 55-58. Los Atléticos han hilvanado siete derrotas para caer a 45-69 —han perdido 12 series consecutivas.

Lowder (4-7) permitió dos carreras limpias y cuatro hits en seis entradas. Fue su primera victoria desde el 20 de abril, en un lapso de 11 aperturas y tres apariciones como relevista.

Emilio Pagán dio trámite perfecto a la novena entrada para su 13er salvamento.

Sal Stewart se embasó con un sencillo dentro del cuadro y anotó con el elevado de sacrificio del dominicano Noelvi Marte para darle a Cincinnati una ventaja de 3-2 en la sexta.

Lawrence Butler conectó su séptimo jonrón de la temporada en el cuarto lanzamiento del juego ante Lowder. Fue su octavo jonrón en el inicio de un juego en su carrera, el primero esta temporada.

El abridor de los Atléticos, Jacob López, ponchó a los primeros cuatro bateadores antes de que Marte conectara un sencillo, se robara la segunda y anotara con el sencillo de Jose Trevino.

López permitió dos carreras limpias y cuatro hits en cinco entradas, con una base por bolas, y terminó con nueve ponches, uno menos que el máximo en su carrera.

Hayden Juenger (0-1) cargó con la derrota.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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