americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

McIlroy sufre en el Abierto Británico; problemas al putt lo dejan a 7 golpes del líder del 1er día

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Esta vez Rory McIlroy no exclamó “soy tan malo en el golf”.

El norirlandés Rory McIlroy observa su palo en el hoyo 9 de la primera ronda del Abierto Británico en Royal Birkdale el jueves 16 de julio del 2026. (AP Foto/David Goldman)
El norirlandés Rory McIlroy observa su palo en el hoyo 9 de la primera ronda del Abierto Británico en Royal Birkdale el jueves 16 de julio del 2026. (AP Foto/David Goldman) AP

Las miradas de desconcierto, los movimientos de cabeza y los hombros caídos lo decían todo.

McIlroy apenas llevaba 10 hoyos en su intento de ganar el Abierto Británico por primera vez desde 2014, pero ya estaba cerca de quedar fuera de la pelea por el título.

Fallar un putt de cuatro pies no era necesariamente inusual. ¿Pero hacerlo tres veces? ¿En el lapso de cuatro hoyos?

Ese trío de desconcertantes errores a corta distancia —en los hoyos 7, 8 y 10— se produjo a ambos lados de que McIlroy dejara la bola en el green desde el tee para hacer birdie en el hoyo 9, de 415 yardas. Increíble, pero cierto.

Y eso resumió bastante bien el salvaje recorrido del número 2 del mundo a última hora de la tarde, que llevó a que firmara una tarjeta de 72 golpes, 2 sobre par, que incluyó seis bogeys y lo dejó a siete golpes del liderato de la primera ronda, que sostenía sorprendentemente el jueves Jackson Suber, ubicado en el puesto 115 del ranking.

“Simplemente demasiados errores estúpidos”, manifestó McIlroy, y se refería específicamente a su putt en unos greens que describió como “muy inconsistentes”.

McIlroy llegó al Abierto tras quedar séptimo el Abierto de Escocia, donde se volvió viral al gritar “soy tan malo en el golf” después de un mal golpe de aproximación hacia el final de su ronda final.

El sexto jugador —y el único europeo— en completar el Grand Slam de carrera rara vez oculta sus emociones, y el jueves mostró frustración durante gran parte de su vuelta.

Hacer birdie en el exigente último hoyo, tras una brillante aproximación que dejó la bola a 5 pies, provocó gritos de “Rory, Rory” de los espectadores en las gradas y al menos le dio algo a lo que aferrarse.

Sin embargo, apenas esbozó una sonrisa después de sacar la bola del hoyo. Una estadística lo decía todo: ocupó el puesto 148 en putt dentro del field de 156 jugadores.

McIlroy está jugando un calendario reducido en 2026 y este es apenas su sexto torneo desde que ganó el Masters por segundo año consecutivo, lo que elevó a seis su total de títulos de majors.

Una victoria esta semana lo igualaría con Harry Vardon como el jugador europeo con más majors en el golf masculino.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Muchas cosas van a suceder en los próximos dos meses

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Muchas cosas van a suceder" en los próximos dos meses

Qué es la 101.ª División Aerotransportada y por qué el Pentágono la contempla para una eventual operación en Cuba

Qué es la 101.ª División Aerotransportada y por qué el Pentágono la contempla para una eventual operación en Cuba

Tres cubanos detenidos en Miami por robar más de $359 mil en efectivo de una casa ocupada

Tres cubanos detenidos en Miami por robar más de $359 mil en efectivo de una casa ocupada

PENTÁGONO EVALÚA OPCIONES MILITARES SOBRE CUBA, incluida operación con la 101ª Aerotransportada

PENTÁGONO EVALÚA OPCIONES MILITARES SOBRE CUBA, incluida operación con la 101ª Aerotransportada

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter