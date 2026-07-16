McIlroy sufre en el Abierto Británico; problemas al putt lo dejan a 7 golpes del líder del 1er día

El norirlandés Rory McIlroy observa su palo en el hoyo 9 de la primera ronda del Abierto Británico en Royal Birkdale el jueves 16 de julio del 2026. (AP Foto/David Goldman) AP

Las miradas de desconcierto, los movimientos de cabeza y los hombros caídos lo decían todo.

McIlroy apenas llevaba 10 hoyos en su intento de ganar el Abierto Británico por primera vez desde 2014, pero ya estaba cerca de quedar fuera de la pelea por el título.

Fallar un putt de cuatro pies no era necesariamente inusual. ¿Pero hacerlo tres veces? ¿En el lapso de cuatro hoyos?

Ese trío de desconcertantes errores a corta distancia —en los hoyos 7, 8 y 10— se produjo a ambos lados de que McIlroy dejara la bola en el green desde el tee para hacer birdie en el hoyo 9, de 415 yardas. Increíble, pero cierto.

Y eso resumió bastante bien el salvaje recorrido del número 2 del mundo a última hora de la tarde, que llevó a que firmara una tarjeta de 72 golpes, 2 sobre par, que incluyó seis bogeys y lo dejó a siete golpes del liderato de la primera ronda, que sostenía sorprendentemente el jueves Jackson Suber, ubicado en el puesto 115 del ranking.

“Simplemente demasiados errores estúpidos”, manifestó McIlroy, y se refería específicamente a su putt en unos greens que describió como “muy inconsistentes”.

McIlroy llegó al Abierto tras quedar séptimo el Abierto de Escocia, donde se volvió viral al gritar “soy tan malo en el golf” después de un mal golpe de aproximación hacia el final de su ronda final.

El sexto jugador —y el único europeo— en completar el Grand Slam de carrera rara vez oculta sus emociones, y el jueves mostró frustración durante gran parte de su vuelta.

Hacer birdie en el exigente último hoyo, tras una brillante aproximación que dejó la bola a 5 pies, provocó gritos de “Rory, Rory” de los espectadores en las gradas y al menos le dio algo a lo que aferrarse.

Sin embargo, apenas esbozó una sonrisa después de sacar la bola del hoyo. Una estadística lo decía todo: ocupó el puesto 148 en putt dentro del field de 156 jugadores.

McIlroy está jugando un calendario reducido en 2026 y este es apenas su sexto torneo desde que ganó el Masters por segundo año consecutivo, lo que elevó a seis su total de títulos de majors.

Una victoria esta semana lo igualaría con Harry Vardon como el jugador europeo con más majors en el golf masculino.

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FUENTE: AP