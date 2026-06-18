McIlroy roza el liderato en Shinnecock Hills con un día irregular en el Abierto de Estados Unidos

El norirlandés Rory McIlroy reacciona tras fallar un putt en el segundo hoyo en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills Golf Club el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El ganador de seis majors, con una docena de hoyos ya jugados en la ronda, acababa de cometer uno de los pecados capitales de disputar un Abierto de Estados Unidos en el implacable Shinnecock Hills: ir a por el green en dos golpes después de que su salida se fuera hacia la hierba alta, desviada del fairway.

No importó. McIlroy, sujetando su wedge en medio de un mar abierto de aficionados que apretaban sus teléfonos inteligentes, elevó su tercer golpe por encima de un búnker junto al green y embocó el putt de 18 pies para par, levantando el puño mientras la bola caía.

Fue un excepcional de arriba a abajo en el hoyo 4, dentro de un tramo de tres hoyos —birdie, par, eagle— que impulsó al norirlandés de 37 años al liderato con 3 bajo par el jueves en la primera ronda.

McIlroy, que comenzó por los últimos nueve en el formato de salidas divididas del Abierto de Estados Unidos, hizo bogey en sus dos hoyos finales para terminar con 69 golpes, 1 bajo par. Pero su juego en los hoyos 3, 4 y 5 lo mantuvo cerca de la parte alta de una tabla muy apretada.

“En general, un día realmente bueno. Obviamente, duele un poco terminar de la manera en que lo hice”, comentó McIlroy.

Al margen de algún error ocasional, McIlroy jugó con inteligencia en un campo difícil, endurecido aún más por un viento aullante.

De todos modos, casi cualquier inicio habría sido mejor que el de 2018, cuando McIlroy firmó 80 en la primera ronda camino a una eliminación temprana en el último Abierto de Estados Unidos disputado en Shinnecock Hills.

“Con las condiciones de hoy, cualquier cosa por debajo del par o alrededor del par es un buen resultado”, reconoció. “Fue un día para simplemente mantenerte en el torneo y no sacarte tú mismo de él, que es exactamente lo que hice aquí hace ocho años”.

Está jugando mejor y, hasta ahora, los aficionados lo están tratando mejor que la última vez que compitió en Long Island, en septiembre pasado, cuando las multitudes en la Ryder Cup en Bethpage Black lo provocaron con insultos y le arrojaron un vaso de cerveza a su esposa.

Vestido con un suéter gris, McIlroy asintió a los aficionados que gritaban “¡Rory!” mientras avanzaba por el fairway del hoyo 4 y saludó para reconocer los rugidos después de embocar su putt para eagle en el hoyo 5. Su grupo con el sueco Ludvig Aberg y el inglés Tommy Fleetwood atrajo a algunas de las mayores multitudes del día.

McIlroy tomó una ventaja temprana con birdies en sus segundo y tercer hoyos, el 11 y el 12, pero la devolvió con bogeys en el 13, un par 4 corto, y en el 16, un par 5 de 620 yardas

.Tras un retraso de dos horas por niebla, que pospuso el inicio del día de McIlroy, el cielo cubierto se mantuvo hasta primeras horas de la tarde. Al menos dos veces, con las fuertes ráfagas, su gorra salió volando después de un swing.

Pero, así como el sol por fin empezó a abrirse paso, también lo hizo McIlroy.

Con par de campo tras 11 hoyos, McIlroy pegó un drive de 344 yardas al centro del fairway en el par 4 del hoyo 3, imprimió efecto a un wedge hasta dejarlo a tres pies y embocó el putt de birdie.

Después de salvar el par en el hoyo 4, un embotellamiento de dos grupos en el hoyo 5 de par 5 obligó al trío de McIlroy a esperar 12 minutos para salir desde el tee.

No importó. McIlroy, jugando con más libertad desde que ganó el primero de sus dos títulos del Masters el año pasado, conectó un drive de 397 yardas con el viento a favor hacia el lado derecho del fairway y dejó un wedge a 11 pies del hoyo en una zona relativamente plana del complicado green. Cuando la bola desapareció en el hoyo, pareció soltar un suspiro de alivio.

McIlroy se mantuvo firme en los dos hoyos siguientes, embocando un putt para par en el 6 y logrando una salvada desde la arena en el 7. Pero, como seguramente sabe tras 17 Abiertos de Estados Unidos, incluso un golpe que parece bueno puede no serlo, y hasta los errores más pequeños se castigan —especialmente en Shinnecock.

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FUENTE: AP