McEnroe no puede esperar a que acabe Roland Garros para volver a Nueva York y animar a los Knicks

ARCHIVO - Foto del 19 de abril del 2025, el extenista John McEnroe abraza a su hija antes del primer juego de la serie de primera ronda de los Knicks de Nueva York ante los Pistons de Detroit. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

Ahora, con 67, el extenista que fue número uno del mundo y aficionado al baloncesto está ansioso por volver a casa desde sus labores como comentarista de televisión en el Abierto de Francia a tiempo para asistir al primer partido en casa de los Knicks en las Finales de la NBA.

“No se puede pedir nada mejor. Llevo esperando solo 53 años. Así que ha llegado el momento. Va a ser increíble porque (Victor) Wembanyama es de otro mundo”, indicó McEnroe. No se puede pedir un mejor enfrentamiento. Es como un enfrentamiento de ensueño, es como ver a tus mejores tipos hacer lo suyo”.

El Abierto de Francia termina el domingo. El tercer partido de las Finales de la NBA es en Nueva York al día siguiente.

Un reportero francés le preguntó a McEnroe si le da miedo Wembanyama —el francés que lidera a los Spurs de San Antonio.

McEnroe replicó con brusquedad: “No, él no tiene ni idea de quién demonios soy”.

Aun así, ¿cómo pueden los Knicks detener a Wembanyama?

“No sé si lo detienes. Probablemente sea imposible detenerlo. Supongo que solo intentas frenarlo un poco, y hacer que otros te ganen. Pero ellos tienen a otros grandes jugadores”, aclaró.

Los Knicks ganaron sus únicos títulos en 1970 y 1973.

“Yo adoraba a Clyde. Era mi favorito. Willis (Reed). Qué gran equipo. Así que pensé que eso iba a pasar con regularidad. Así que tardó un poco más de lo previsto”, comentó McEnroe sobre Walt “Clyde” Frazier.

Josh Hart es el jugador favorito de McEnroe en el equipo actual.

“Tiene muchísima hambre y simplemente hace mejores a todos, y eso de ataque-defensa. Pero también tienes que querer a (Jalen) Brunson”, aseguró.

¿El pronóstico de McEnroe? “Knicks en seis”.

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FUENTE: AP