americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

McCollum guía a Hawks al 109-108 y 2-1 y arruina otra vez la noche de los Knicks

ATLANTA (AP) — CJ McCollum encestó un tiro en suspensión alejándose con 12,5 segundos por jugar para arruinar otra vez la noche de Nueva York, y guió a los Hawks de Atlanta a una victoria por 109-108 y a tomar ventaja de 2-1 sobre los Knicks el jueves por la noche en su serie de primera ronda de los playoffs.

El base de los Hawks de Atlanta, CJ McCollum (3), reacciona ante la multitud durante la primera mitad del tercer juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el jueves 23 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)
El base de los Hawks de Atlanta, CJ McCollum (3), reacciona ante la multitud durante la primera mitad del tercer juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el jueves 23 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Después de protagonizar una sorprendente victoria en el Juego 2 en el Madison Square Garden, McCollum recibió el balón con su equipo abajo por un punto. Respondió de nuevo desde unos 4,5 metros, y terminó con 23 puntos.

Los Hawks lideraron casi todo el partido, tras construir una ventaja de 18 puntos en la primera mitad. Pero Nueva York reaccionó para ponerse arriba 108-105 con una jugada de tres puntos de Jalen Brunson cuando quedaban 1:03.

Kuminga tuvo una gran noche para los Hawks saliendo desde la banca y finalizó con 21 puntos.

OG Anunoby encabezó a los Knicks con 29 puntos, Brunson sumó 26 y Karl-Anthony Towns aportó 21. No fue suficiente para Nueva York.

La árbitra Natalie Sago se convirtió en la tercera mujer en dirigir un partido de playoffs de la NBA, trabajando junto a Marc Davis y Nick Buchert.

El Juego 4 se disputa el sábado en Atlanta.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter