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Mbappé supera el récord de Messi como el más joven con 100 partidos de Champions y anota

ROMA (AP) — Kylian Mbappé se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la Liga de Campeones cuando llegó a esa cifra a los 27 años en el encuentro del Real Madrid en el feudo de la Roma el miércoles.

Kylian Mbappé del Real Madrid gesticula tras un gol de la Roma en el partido de la Liga de Campeones, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Roma. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
Kylian Mbappé del Real Madrid gesticula tras un gol de la Roma en el partido de la Liga de Campeones, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Roma. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

Y el astro francés lo celebró al anotar el gol de un transitorio empate en la primera mitad de un duelo que el Madrid acabó ganando 4-3. Los merengues salieron victoriosos gracias a una ráfaga de tres tantos en un lapso de siete minutos durante el tramo final.

Lionel Messi había establecido el récord anterior a los 28 años, precisamente contra la Roma en septiembre de 2015.

Mbappé fue titular como centro delantero en el once titular del entrenador José Mourinho para el partido en el Stadio Olimpico, y su 72do gol en la Liga de Campeones lo colocó por delante del ex madridisita Raúl González, en el quinto puesto de la lista histórica de anotadores del torneo.

También marcó el primer gol de Madrid en la victoria por 2-1 sobre el Inter de Milán el mes pasado.

Mbappé tenía 17 años cuando debutó en la Liga de Campeones con el Mónaco en septiembre de 2016.

Encabezó la tabla de goleadores de la Champions la temporada pasada con 15 tantos, incluido el segundo triplete más rápido en la historia de la competición contra Olympiacos, cuando anotó tres goles en seis minutos y 42 segundos.

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