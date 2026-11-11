Mbappé se perderá el duelo de Francia contra Italia y Zidane convoca por primera vez a Mayulu

Compartir en:









Kylian Mbappé celebra tras anotar el primer gol del Real Madrid ante Racing de Santander en la Liga de España, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Santander. (AP Foto/Miguel Oses) AP

Mbappé sufre molestias que no revisten gravedad y no jugará el jueves en Milán, informó el diario deportivo L’Equipe, aunque podría estar disponible contra Turquía el domingo en Burdeos.

Mayulu, de 20 años, ya había estado en el campamento de entrenamiento de Clairefontaine con la selección Sub21 y se trasladaba el miércoles a Milán.

Se suma a otro debutante de 20 años: Eli Junior Kroupi, el delantero del Bournemouth de la Liga Premier inglesa que reemplazó a Marcus Thuram. El atacante del Inter de Milán quedó fuera por uan lesión de isquiotibiales.

Francia lidera su grupo de la Liga de Naciones y avanzará a los cuartos de final en marzo si vence a Italia en San Siro.

___

FUENTE: AP