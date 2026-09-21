Mbappé resta importancia a tensionescon Dembélé mientras se calienta la carrera al Balón de Oro

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Kylian Mbappé del Real Madrid deja atrás a Marcos Llorente del Atlético de Madrid en el partido de la Liga española, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

Los ganadores se anunciarán en una ceremonia en Londres el 26 de octubre, y los clubes y los jugadores han estado haciendo campaña activamente por el prestigioso premio.

Durante una entrevista reciente con France Football, que organiza el trofeo, Mbappé manifestó que cree que puede ganarlo este año.

El delantero del Real Madrid también se comparó con Dembélé, quien obtuvo el galardón el año pasado. Cuando le dijeron que hace 10 años solo unos pocos observadores habrían pensado que Dembélé ganaría el Balón de Oro antes que él, Mbappé respondió:

“Pero siempre se le ha visto como un jugador talentoso. A mí, en cambio, siempre se me ha visto como el elegido. Estuve en la cima de inmediato, desde muy joven. Él tuvo un recorrido diferente, con lesiones, ¡pero se puso al día muy bien!”

Según reportes, los comentarios de Mbappé generaron tensiones entre ambos. Ambos jugadores debían reunirse el lunes para la concentración de Francia de cara a los próximos partidos de la Liga de Naciones, y Mbappé afirmó que su relación sigue igual.

“Ya hablé con él sobre eso y no hay tensión”, declaró a L'Equipe durante una entrevista relacionada con su papel como embajador de la marca deportiva On. “Es un amigo. No creo que haya realmente ningún problema con respecto a eso. Estoy muy tranquilo al respecto”.

Tras conquistar por segunda temporada consecutiva la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain la campaña pasada, Dembélé tiene la posibilidad de retener el Balón de Oro. Dembélé y Mbappé jugaron con Francia en la Copa del Mundo, donde su equipo perdió ante el eventual campeón España en las semifinales. Aunque es difícil ganar el galardón sin un gran título, Mbappé hizo historia al superar a Lionel Messi como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo (22), en menos partidos. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP