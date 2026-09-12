Mbappé logra uno de varios dobletes en La Liga y Real Madrid aplasta 4-1 a Rayo

Kylian Mbappé, del Real Madrid, salta a los brazos de Álvaro Carreras, quien anotó el segundo tanto de su club ante el Rayo Vallecano, el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Manu Fernández) AP

Mbappé anotó el primer y el último gol del conjunto Merengue. El astro francés convirtió un penalti a los 14 minutos después de que Florian Lejeune incurrió en una entrada temeraria sobre Álvaro Carreras.

Lejeune volvió a perjudicar al conjunto rayista cuando su mal pase fue interceptado y derivó en que Mbappé asistiera a Carreras para el 2-0. Jude Bellingham facturó el tercer gol a los 35.

Pero el modesto Rayo tomó la iniciativa en el Santiago Bernabéu tras el descanso, dominando el balón por tramos y encontrando huecos en la renovada defensa del Madrid.

Sergio Camello empujó el balón a la red a los 51, instantes después de que Pedro Díaz estrelló un remate en un poste y obligó a que Thibaut Courtois realizara la primera de varias atajadas. El guardameta belga tuvo que rescatar de nuevo al Madrid, desviando más disparos de Lejeune y Heorhii Tsitaishvili.

Eso exasperó a muchos de los aficionados locales, que silbaron la baja de rendimiento del equipo de José Mourinho —hasta que Mbappé encontró un ángulo en el tiempo añadido.

Su doblete dejó al delantero francés a la par de Raphinha, del Barcelona, y de Camello, del Rayo, con seis goles cada uno en cinco jornadas de La Liga.

Más dobletes en España

Roberto Fernández mantuvo su gran inicio al anotar dos tantos para liderar a Espanyol en una victoria 2-0 en casa de Osasuna. Fernández suma cinco goles en el mismo número de partidos esta temporada, después de que el delantero marcó apenas siete en La Liga durante toda la campaña pasada.

Yassir Zabiri marcó también dos veces para guiar al recién ascendido Racing Santander a una victoria 2-1 en casa sobre Alavés. Zabiri ya tiene cinco goles desde que llegó a Racing cedido por Rennes.

Fue la primera derrota de Alavés tras el inicio sorprendentemente bueno del pequeño club vasco.

Iñaki Williams rescató para Athletic Bilbao un empate 1-1 en casa ante Elche.

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FUENTE: AP