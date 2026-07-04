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Mbappé llega a 19 goles en Mundiales y se coloca a 1 de Messi en la lista histórica

FILADELFIA (AP) — El astro francés Kylian Mbappé anotó el sábado su gol número 19 en Mundiales, encontrando el fondo de las redes desde el punto penal durante el partido de octavos de final ante Paraguay. El atacante del Real Madrid se colocó a una anotación del argentino Lionel Messi en la lista histórica.

Kylian Mbappé, de Francia, convierte un penal ante el arquero paraguayo Orlando Gill en los octavos de final de la Copa del Mundo, el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Derik Hamilton)
Kylian Mbappé, de Francia, convierte un penal ante el arquero paraguayo Orlando Gill en los octavos de final de la Copa del Mundo, el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Derik Hamilton) AP

Mbappé hizo una pequeña pausa antes de marcar su gol 19 en igual número de partidos de Copa del Mundo, superando al arquero paraguayo Orlando Gill al minuto 70 para romper un empate sin goles. El árbitro decretó el penalti después de una revisión de video de una falta de Diego Gómez sobre Désiré Doué.

Mbappé llegó a siete anotaciones en el torneo para igualar a Messi en la carrera por la Bota de Oro al máximo goleador del Mundial. El francés se quedó con el galardón hace cuatro años en Qatar, pero Messi y Argentina vencieron a Francia en la final.

Messi anotó el 20.º gol de su carrera en Mundiales en la victoria de Argentina 3-2 sobre Cabo Verde el viernes por la noche. El astro de 39 años también tiene al menos un gol en ocho partidos consecutivos de Copa del Mundo, una cifra sin precedentes.

El noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane también están en la contienda por la Bota de Oro, con cinco goles cada uno.

En caso de un empate en la contienda de la Bota de Oro al finalizar el torneo, la FIFA usará las asistencias como primer criterio de desempate y la menor cantidad de minutos jugados como segundo. Mbappé lidera a Messi en ese departamento 2-0.

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