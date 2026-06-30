americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mbappé llega a 17 goles en los Mundiales, y un récord de 9 en fase de eliminación directa

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Kylian Mbappé estampó su noveno gol en partidos de la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo para romper un empate con los brasileños Leonidas y Ronaldo en los anales del torneo.

Kylian Mbappé festeja tras anotar un gol para Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundia, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)
Kylian Mbappé festeja tras anotar un gol para Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundia, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

De un tiro de esquina jugado en corto por la izquierda, Mbappé recibió el balón de Ousmane Dembélé y encaró furibundo para abrir el marcador para Francia a los 45 minutos del partido por la ronda de dieciseisavos de final contra Suecia. Mbappé fusiló al arquero sueco Jacob Widell Zetterström con un derechazo.

Mbappé corrió directo hacia el seleccionador Didier Deschamps tras anotar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fue el primer partido de Deschamps en el banquillo de Les Bleus tras perderse el cierre de la fase de grupos por tener que viajar a Europa para el funeral de su madre.

Con su quinto tanto en el Mundial 2026, Mbappé dio alcance al noruego Erling Haaland en el segundo puesto de la tabla de goleadores, ambos con cinco conquistas. Ambos se encuentran un gol detrás del capitán argentino Lionel Messi en una apasionante pugna por la Bota de Oro del torneo.

Con 17 goles en 18 partidos en los mundiales, Mbappé se ubicó dos detrás de Messi en la tabla de todos los tiempos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Los precios de la gasolina exhibidos en una gasolinera en Portland, Oregon, el 29 de abril del 2026. (AP foto/Jenny Kane)

Trump exige gasolina a 2,50 dólares por galón y advierte a minoristas: "se vienen grandes problemas" en EE.UU.

El delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, reacciona durante el partido ante Australia por el Grupo D del Mundial en Seattle, viernes 19 de junio, 2026. (AP Foto/Ted S. Warren)

La fe ciega de EEUU, el enigma Inglaterra y otro baile para los veteranos de Bélgica en Mundial

GAESA vende activos de la terminal de Mariel a Coral Marítima tras nuevas sanciones de EEUU

GAESA vende activos de la terminal de Mariel a Coral Marítima tras nuevas sanciones de EEUU

Doctora cubana y su bebé siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela: Su familia no sabe nada

Doctora cubana y su bebé siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela: "Su familia no sabe nada"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter