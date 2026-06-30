Mbappé llega a 17 goles en los Mundiales, y un récord de 9 en fase de eliminación directa

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Kylian Mbappé festeja tras anotar un gol para Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundia, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

De un tiro de esquina jugado en corto por la izquierda, Mbappé recibió el balón de Ousmane Dembélé y encaró furibundo para abrir el marcador para Francia a los 45 minutos del partido por la ronda de dieciseisavos de final contra Suecia. Mbappé fusiló al arquero sueco Jacob Widell Zetterström con un derechazo.

Mbappé corrió directo hacia el seleccionador Didier Deschamps tras anotar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fue el primer partido de Deschamps en el banquillo de Les Bleus tras perderse el cierre de la fase de grupos por tener que viajar a Europa para el funeral de su madre.

Con su quinto tanto en el Mundial 2026, Mbappé dio alcance al noruego Erling Haaland en el segundo puesto de la tabla de goleadores, ambos con cinco conquistas. Ambos se encuentran un gol detrás del capitán argentino Lionel Messi en una apasionante pugna por la Bota de Oro del torneo.

Con 17 goles en 18 partidos en los mundiales, Mbappé se ubicó dos detrás de Messi en la tabla de todos los tiempos.

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Más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP