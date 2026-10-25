Mbappé dice que el triunfo ante Barcelona envía un 'buen mensaje' del Real Madrid

El jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, a la derecha, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante un partido de fútbol de la Liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid en Barcelona, España, el domingo 25 de octubre de 2026. (Foto AP/Joan Monfort) AP

Mbappé anotó dos veces en el clásico del domingo, incluido su gol número 100 con el Madrid, para liderar al equipo hacia una victoria por 2-1 sobre el Barcelona. El resultado dejó al Madrid a tres puntos del club catalán.

“Al final, ganar y seguir en la pelea por el título es muy importante para nosotros”, declaró Mbappé a Real Madrid TV. “Pero tenemos que seguir. Sabemos que es un gran partido, pero vale tres puntos, y necesitamos muchos puntos para ganar la liga.

“Hoy envía un buen mensaje, pero no podemos pensar que la temporada se ha terminado, porque no se ha decidido nada”.

El Madrid se mantiene a un punto del Atlético de Madrid, segundo clasificado. Ha ganado cinco partidos consecutivos en todas las competiciones desde la pausa internacional.

“Es una victoria del equipo. El mérito es del equipo y del grupo, porque sabíamos que teníamos que jugar como hombres, pero también como equipo”, comentó Mbappé. “Nos preparamos bien en nuestros partidos recientes porque ganamos y jugamos bien. Llegamos a este partido con la mentalidad adecuada, y hoy lo dimos todo”.

Una victoria del Barcelona le habría dado al club catalán una ventaja de nueve puntos sobre el Madrid, y le habría permitido convertirse en el primer equipo en ganar sus primeros 10 partidos de La Liga. Había igualado las nueve victorias en nueve partidos del Real Madrid en 1968-69.

Mbappé puso fin a esa racha con su gol de la victoria en el minuto 87, su gol número 100 en 116 apariciones con el Madrid.

“Si queremos tener alguna esperanza de lograr cosas este año, tenemos que hacerlo como grupo y como equipo, porque la calidad está aquí”, señaló Mbappé. “Cuando miras a los jugadores que hay aquí, cualquiera que diga que no hay calidad es un mentiroso. Pero tenemos que hacerlo todo como equipo y como grupo, porque así es como vamos a lograr lo que queremos lograr.

“Todo el mundo sabe que me gusta marcar goles y ayudar al equipo de esa manera”, añadió. “Pero creo que hoy eso es solo un detalle. Esta victoria le dará mucha confianza al grupo, y habrá muchos más goles, así que no es tan importante”.

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FUENTE: AP