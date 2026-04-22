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Mazatlán gana 4-3 al bicampeón Toluca en el último partido como local de Los Cañoneros en la Liga MX

MAZATLÁN, México (AP) — El bicampeón Toluca dejó ir dos veces la ventaja para sufrir un revés por 4-3 en su visita a Mazatlán el miércoles, en el que fue el último partido en el estadio El Encanto en la primera división de la Liga MX.

Brian Rubio, a los 49, Édgar Bárcenas, de penal al 69, Gabriel López, al 75, y Jesús Hernández, al 88, hicieron las dianas de Los Cañoneros, que se convertirán a partir de la próxima temporada en el Atlante y la franquicia se mudará a la Ciudad de México.

Everardo López, a los 45+5, Antonio Briseño, al 54, y Nicolás Castro, al 87, hicieron los tantos del conjunto escarlata, que sufrió su segundo revés consecutivo en el campeonato.

El descalabro deja a los Diablos Rojos en la 5ta posición con 27 unidades; expuesto a que una combinación de resultados lo baje al 6to escalón y lo supere América en la última jornada.

Con su cuarta victoria del campeonato, Mazatlán ascendió a la 16ta posición con 15 unidades.

Toluca padeció la expulsión de Marcel Ruiz a los 60 minutos, después de que el árbitro Marco Antonio Ortiz revisó una repetición de video para valorar una barrida para ser expulsado.

Atlas y Tigres empatan sin goles

Atlas se conformó con un 0-0 en casa ante Tigres para mantener el séptimo sitio de la siembra para la liguilla.

La intervención del VAR anuló un tanto de Diego González por los rojinegros a los 36 minutos.

Atlas queda en el 7mo sitio con 23 puntos; el subcampeón Tigres cierra la penúltima jornada en el 8vo sitio con 22 unidades.

En otro resultado, San Luis venció 2-0 a Santos, en un choque de equipos sin opciones de llegar a la liguilla.

El ariete Joao Pedro hizo una de las dianas en el sexto minuto del descuento para llegar a 12 en el curso e igualar a Armando “La Hormiga” González (Chivas) en la cima de los goleadores.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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