americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Maye logra 3 touchdowns y los Patriots remontan para vencer 24-19 a Dolphins

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Drake Maye lanzó dos pases de touchdown y corrió para una anotación mientras los Patriots de Nueva Inglaterra remontaron para vencer 24-19 a los Dolphins de Miami el domingo.

Drake Maye (10), quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, celebra después de anotar un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL frente a los Dolphins de Miami, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)
Drake Maye (10), quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, celebra después de anotar un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL frente a los Dolphins de Miami, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Con el receptor estrella AJ Brown inactivo debido a lesiones persistentes, Maye completó 16 de 20 pases para 199 yardas y los Patriots (5-3) se recuperaron de un déficit de 10 puntos al descanso para tomar una ventaja de 17-13 al entrar al cuarto periodo, y luego resistieron tras una reacción tardía de Miami.

DeMario Douglas atrapó un pase y se abrió paso entre la secundaria de los Dolphins para una recepción de touchdown de 48 yardas que puso a los Patriots arriba por dos anotaciones al inicio del cuarto.

Los Patriots no habían tenido una ejecución limpia en la primera mitad, pero aprovecharon los errores del joven equipo de los Dolphins en la segunda, superando a Miami 21-0 hasta que Malik Willis lanzó un touchdown de 35 yardas al novato Kevin Coleman Jr. con dos minutos por jugar.

Tras un intento fallido de conversión de dos puntos por parte de Miami, Stevenson recuperó la patada corta de Bradley Pinion, y Nueva Inglaterra mantuvo el balón a partir de ahí.

Stevenson tuvo 19 acarreos para 82 yardas, y Douglas atrapó tres pases para 76.

Una semana después de guiar a Miami (1-6) a su primera victoria de la temporada, Willis completó 21 de 32 pases para 211 yardas. Lanzó dos pases de touchdown y sufrió una intercepción, además de ser capturado cinco veces. ___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

AVIÓN PRIVADO SE ESTRELLA CONTRA VIVIENDAS MÓVILES EN PALM BEACH: reportan múltiples muerto
ULTIMA HORA

AVIÓN PRIVADO SE ESTRELLA CONTRA VIVIENDAS MÓVILES EN PALM BEACH: reportan múltiples muerto

El primer ministro canadiense Mark Carney habla con los medios durante la conferencia de prensa de clausura de la cumbre UE-Canadá en Montreal, el viernes 30 de octubre de 2026. (Christinne Muschi /The Canadian Press vía AP)

Primer ministro canadiense revela avances en diálogo comercial con Trump antes de elecciones en EEUU

CUBA Y MIAMI YA NO TIENEN LA MISMA HORA: el cambio que afecta llamadas, viajes y citas

CUBA Y MIAMI YA NO TIENEN LA MISMA HORA: el cambio que afecta llamadas, viajes y citas

🚨🇺🇸 TRUMP CONFIRMA SU RESPALDO TOTAL A MARÍA ELVIRA SALAZAR TRAS SUS DIFERENCIAS POR LAS DEPORTACIONES

🚨🇺🇸 TRUMP CONFIRMA SU RESPALDO TOTAL A MARÍA ELVIRA SALAZAR TRAS SUS DIFERENCIAS POR LAS DEPORTACIONES

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: "EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter