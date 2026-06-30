Maya Joint: Creía que podía vencer a Serena Williams en Wimbledon

La australiana Maya Joint conecta un revés ante la estadounidense Serena Williams en su partido de primera ronda de individuales femeninos en el Campeonato de Tenis de Wimbledon, en Londres, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Maja Smiejkowska) AP

La joven de 20 años, Joint, comentó antes de que se realizara el sorteo que siempre hubo una parte de ella que quería vivir la experiencia de jugar contra Serena.

Consiguió lo que pidió — y respondió en el escenario más grande.

La australiana nacida en Michigan mostró pocos nervios el martes al ganar el partido más importante de su vida — derrotando a Williams 6-3, 6-7 (6), 6-3 para arruinar el regreso la estrella de 44 años, en individuales en el All England Club.

“No dormí mucho anoche. Estuve despierta hasta como las 2 de la madrugada solo pensando en ello”, dijo Joint en su entrevista en la cancha

Joint, 87 del ranking, ciertamente se veía tranquila por fuera, pero contó que sintió un fuerte cosquilleo en el estómago al salir a la Pista Central junto a la GOAT del tenis femenino.

Durante el calentamiento, sintió que sus piernas “no se movían”.

“De verdad no sé cómo logré un comienzo bastante bueno en el partido. Ella tiene un aura increíble, es una leyenda, y en esta cancha han jugado tantos nombres enormes. He soñado con este momento desde que era una niña, así que esto es una locura”, añadió.

Joint consiguió apenas su tercera victoria en individuales en un torneo de Grand Slam. Para cuando Joint nació en 2006, Williams ya había ganado siete títulos grandes, y en el proceso completó el Grand Slam de su carrera. Williams ha ganado 23 títulos grandes en individuales — siete en Wimbledon.

“Solo el inicio fue muy angustiante por los nervios y luego también tratar de cerrar el partido. Ella sin duda elevó su nivel y jugó un tenis realmente grandioso en ese tramo”, explicó.

Joint tuvo oportunidades de terminarlo antes.

Con 5-5 en el segundo set, Joint desperdició cuatro oportunidades de quiebre mientras Williams mantuvo su servicio. Luego Joint ganó el siguiente juego en blanco, incluidos dos aces consecutivos, para forzar un desempate.

Joint tuvo su primer punto de partido con 6-5 en el desempate, pero Williams conectó un golpe ganador y luego se llevó los dos puntos siguientes.

Logró el quiebre clave para ponerse 4-2 en el set decisivo. Selló la victoria en su tercer punto de partido.

Frenada por una lesión de espalda a principios de este año, Joint en un momento llegó a perder 10 partidos consecutivos.

“Aunque no gané muchos partidos este año, igual sentía que podía ganar. Tenía esa convicción y simplemente aproveché el momento y lo disfruté; no pensé realmente en los partidos anteriores que había jugado”, añadió.

Joint debutó en Wimbledon el año pasado, cuando perdió en primera ronda ante Liudmila Samsonova. Sus únicas otras dos victorias en torneos grandes llegaron en el Abierto de Estados Unidos.

Joint se suma a una lista de jugadoras poco conocidas que han eliminado a Williams en la primera ronda de Wimbledon.

Harmony Tan ocupaba el puesto 115 del ranking cuando venció a Williams en 2022. Un año antes, fue Aliaksandra Sasnovich, entonces número 100, quien salió victoriosa cuando Williams se retiró del partido por una lesión en la pierna.

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FUENTE: AP